Руслан, большое спасибо! Это очень качественная работа, вот уже 2-ой месяц сделанное приложение работает без багов и без сбоев. В ТЗ все алгоритмы работы трудно было учесть, по этому даже после оплаты и сдачи проекта Руслан сделал несколько доработок по моей просьбе сразу же, быстро и бесплатно. Общаться с ним легко, если надо, созвонимся, если надо, переписываемся пол часа и больше, все как надо объясняет и предлагает свои варианты решений. А по сроку уложился гораздо быстрее чем было запланировано. Золотой человек, всем рекомендую!!!