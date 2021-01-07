Требуется специалист по Python для разработки бота, который будет автоматически отправлять сообщения. Бот должен авторизовываться через Chromium на указанном сайте, открывать список оповещений и реагировать на ключевые фразы, выполняя отклик или пропуская сообщения.
- $100Системное программирование6 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $100
Требуется разработать бота на Python, который будет логиниться в Chromium и отвечать на новые оповещения на сайте. Бот должен обрабатывать сообщения с заголовками, реагируя на оповещения, пришедшие менее 5 минут назад. В случае ошибок отправки бот делает 3 попытки. Необходим простой скрипт без админской панели, настройки через текстовый файл.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $100
Требуется разработать сайт в конструкторе типа WIX, оформить социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter) и запустить рекламу в Meta (Facebook, Instagram, TikTok) и Google (YouTube). Необходимо также начать SEO-продвижение сайта для повышения видимости и привлечения аудитории.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрытгод назад
- $100
Требуется разработать скрипт или бота, который будет автоматически открывать список ссылок и заполнять опросы, отправляя анкеты. Решение должно работать в фоновом режиме в браузере Google Chrome (Chromium). Подробное техническое задание доступно в документе.Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
- $50
Необходимо создать бот, который будет автоматически заполнять опросы, учитывая пользовательские настройки, хранящиеся на сервере. Бот должен выбирать соответствующую анкету для рассылки и обрабатывать требования к сопроводительному тексту, пропуская анкеты без текста, если это необходимо.Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
Требуется разработка нескольких вариантов логотипа для компании BitBrain. Логотипы должны включать текстовые и графические элементы, отражающие тему мозга, цифр и байтов. Каждый вариант должен быть уникальным и креативным.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать и опубликовать 100 постов на тему криптовалют в различных социальных сетях и на YouTube. Необходима высокая уникальность и качество контента. Участие только индивидуальных фрилансеров, веб-студии не рассматриваются.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Программа 1 файлом на Python на Видновс, всего в коде 150 строк кода с комментариями. Есть 2 бага, нужно прописать и исправить. Цена обсуждается в переписке. Подробнее о 2х багах при переписке.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт4 года назад
Парсер, которые выгружает открытые контактные данные с одного сайта Есть сайт, на котором можно ввести в поиске сайта запросы и найти компании с контактами. Функционал парсера: Указывается ссылка страницы ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт4 года назад
Суть работы бота: Я в ручную должен авторизоваться в этом ресурсе (сложный механизм через подтверждение по смс), затем бот может работать непрерывно на этом ресурсе - запускаю ботаБерется первый файл с текстом рассылкиБерется ...Закрыт4 года назад
- $47
У меня есть свое резюме на сайте поиска работы. Нужен рассыльщик, он буде: 1. Открывать страницу поиска вакансий по указанному списку ключевых запросов, например, "Директор, Менеджер" 2. Открывать страницу поиска вакансий по ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
- $47
У меня есть свое резюме на сайте поиска работы. Нужно создать скрипт который будет: 1. Открывать страницу поиска вакансий по указанному списку ключевых запросов, например, "Директор, Менеджер" 2. Открывать страницу поиска вакансий ...Закрыт4 года назад
- $25
У меня есть свое резюме на сайте поиска работы. Нужно создать скрипт который будет: 1. Открывать страницу поиска вакансий по указанному списку ключевых запросов "Директор, Менеджер" 2. Открывать страницу поиска вакансий по ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Создать простейший бот для оповещений курса валют и акций через Open API Тинькофф: https://tinkoffcreditsystems.github.io/invest-openapi/ 1. Данные для настройки (вводятся до запуска бота): Перечень компаний по которым будет отслеживаться курс акций, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать Бота для оповещений об изменении курса цены валюты или акций. !!! Пожалуйста, укажите цену по всем 4 блокам в отдельности! Возможность брокера Тинькофф ...Закрыт5 лет назад
Требуется разработать Бота для оповещений о стоимости акций и валюты. Для разработки бота использовать Open API: https://tinkoffcreditsystems.github.io/invest-openapi/ Краткий функционал: - создает оповещения на отклонения курса цены. - добавляет акции в избранное. ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть очень крутой маркетинговый сервис, а точнее конструктор маркетинговых инструментов. Нужно разработать план продвижения по партнерским каналам, арбитражкам и CPA-сетям. Жду ваши предложения.Маркетинговый анализ1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть сервис для рассылок. Его нужно продвинуть в интернете, а точнее создать лидопоток. Настроить комплексно различные каналы рекламы.Контекстная реклама14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходима комплексная работа по: контекстнйо рекламе таргетированнйо рекламе создание лендингов создание презентации, маркетинг-китСоциальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно продумать стратегию продвижения нового маркетингового сервиса на тему контекстной рекламы и email-рассылок.Контекстная реклама10 заявокЗакрыт6 лет назад