ooparov

Юрий ooparov

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

mrus215
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Браузерное приложение для Google Chrome
Рекомендую Юрия, как превосходного человека, который реально понимает, что ему нужно. Очень доволен сотрудничеством. Наверное самый лучший заказчик из тех, с кем приходилось работать!
Руслан, большое спасибо! Это очень качественная работа, вот уже 2-ой месяц сделанное приложение работает без багов и без сбоев. В ТЗ все алгоритмы работы трудно было учесть, по этому даже после оплаты и сдачи проекта Руслан сделал несколько доработок по моей просьбе сразу же, быстро и бесплатно. Общаться с ним легко, если надо, созвонимся, если надо, переписываемся пол часа и больше, все как надо объясняет и предлагает свои варианты решений. А по сроку уложился гораздо быстрее чем было запланировано. Золотой человек, всем рекомендую!!!
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