mrus215

Руслан mrus215

 
38 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
На Node.JS / JavaScript / HTML / CSS запрограммирую Вам хоть чёрта лысого

А также могу по - мелочи починить что нибудь работающее на PHP.

Знаю C++, могу сделать какую нибудь железку на Arduino, создать приложение под Android, но в основном Node.JS, JavaScript / HTML и CSS в любых самых изощренных комбинациях.

Пишу расширения для Google Chrome, умею парсить любые сайты при помощи headless браузеров (Electron / Phantom), пишу кроссплатформенные приложения на электроне.

Берусь за самые сложные случаи!

Вот некоторые из моих работ:

- Node.JS модуль для вытаскивания иконок имен файлов для MacOS: ﻿﻿https://github.com/angrycoding/macIconForFile

- Приколы с редактором изометрических карт: ﻿http://angrycoding.github.io/jgen/map-editor/

- Node.js модуль для работы с Google Spreasheet API https://github.com/angrycoding/google-spreadsheet-api

PHPJavascriptAndroidHTMLCSSПриложение для AndroidmacOSNode.js
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$150
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Отзывы заказчиков
ooparov
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Браузерное приложение для Google Chrome
Руслан, большое спасибо! Это очень качественная работа, вот уже 2-ой месяц сделанное приложение работает без багов и без сбоев. В ТЗ все алгоритмы работы трудно было учесть, по этому даже после оплаты и сдачи проекта Руслан сделал несколько доработок по моей просьбе сразу же, быстро и бесплатно. Общаться с ним легко, если надо, созвонимся, если надо, переписываемся пол часа и больше, все как надо объясняет и предлагает свои варианты решений. А по сроку уложился гораздо быстрее чем было запланировано. Золотой человек, всем рекомендую!!!
Рекомендую Юрия, как превосходного человека, который реально понимает, что ему нужно. Очень доволен сотрудничеством. Наверное самый лучший заказчик из тех, с кем приходилось работать!
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ekafasad
47 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Скрипт для Photoshop
Все ОК и в срок!
Рекомендую, все отлично!
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dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Скопировать javascript на мой сайт
Когда мне опять нужно будет какое-то js-извращение, я теперь знаю к кому обращаться ) Отлиная работа, все как я себе представлял. Спасибо!
Очень рекомендую! Все от постановки задачи до окончательных допилок было четко регламентировано по пунктам. Ни влево ни вправо, все как написано, от и до. Да и сама задача довольно интересная. Все отлично.
Ответный отзыв
Kinrilan
Илья 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Переделать под себя небольшую прогу
Очень хороший фрилансер, выполняет всё в срок и всегда на связи. Рекомендую
Все превосходно!
Ответный отзыв
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Доработать Яндекс карту
Все прошло отлично. Спасибо
Все отлично, рекомендую!
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