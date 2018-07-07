На Node.JS / JavaScript / HTML / CSS запрограммирую Вам хоть чёрта лысого

А также могу по - мелочи починить что нибудь работающее на PHP.

Знаю C++, могу сделать какую нибудь железку на Arduino, создать приложение под Android, но в основном Node.JS, JavaScript / HTML и CSS в любых самых изощренных комбинациях.

Пишу расширения для Google Chrome, умею парсить любые сайты при помощи headless браузеров (Electron / Phantom), пишу кроссплатформенные приложения на электроне.

Берусь за самые сложные случаи!

Вот некоторые из моих работ:

- Node.JS модуль для вытаскивания иконок имен файлов для MacOS: ﻿﻿https://github.com/angrycoding/macIconForFile

- Приколы с редактором изометрических карт: ﻿http://angrycoding.github.io/jgen/map-editor/

- Node.js модуль для работы с Google Spreasheet API https://github.com/angrycoding/google-spreadsheet-api