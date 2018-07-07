А также могу по - мелочи починить что нибудь работающее на PHP.
Знаю C++, могу сделать какую нибудь железку на Arduino, создать приложение под Android, но в основном Node.JS, JavaScript / HTML и CSS в любых самых изощренных комбинациях.
Пишу расширения для Google Chrome, умею парсить любые сайты при помощи headless браузеров (Electron / Phantom), пишу кроссплатформенные приложения на электроне.
Берусь за самые сложные случаи!
Вот некоторые из моих работ:
- Node.JS модуль для вытаскивания иконок имен файлов для MacOS: https://github.com/angrycoding/macIconForFile
- Приколы с редактором изометрических карт: http://angrycoding.github.io/jgen/map-editor/
- Node.js модуль для работы с Google Spreasheet API https://github.com/angrycoding/google-spreadsheet-api
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