Требуется сверстать и натянуть макет карточки услуги на сайт, работающий на платформе Битрикс. Необходимо обеспечить адаптивное отображение элементов и интеграцию всех функциональных компонентов, таких как ссылки и кнопки. Подробности о текущем состоянии проекта будут предоставлены после отклика.