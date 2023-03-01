Exteel

Кирилл Exteel

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$222
выплачено фрилансерам
30%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
33
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dotter90
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
5 месяцев назад
Установить капчу от google, сайт сделан на Drupal
Drupal
Рекомендую к сотрудничеству. Четкая задача, быстрая оплата, никаких проволочек
Рекомендую к сотрудничеству. Все прошло гладко и быстро. Коммуникация отличная.
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ZeRaiGR
Кирилл 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$80
10 баллов
2 года назад
Сверстать и натянуть на Битрикс страницу
1С-БитриксFigmaВерстка блоковИнтеграция верстки
С Кириллом приятно работать! Профессионал своего дела, задачу ставит чётко и понятно, отвечает на возникающие вопросы оперативно, с оплатой всё ровно и без задержек. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Благодарю Кирилла за качественную и своевременно выполненную работу. Работа была принята почти без правок, а те, что были - были настолько мелкими, что закрыли очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству и буду рад поработать вновь.
Ответный отзыв
serezhenka95
Сергей 
30 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
2 года назад
Адаптивно сверстать 2 блока (Стирка ковров)
Адаптивная версткаВерстка блоков
Хороший заказчик рекомендую )
Благодарю за работу, выполнено в срок и в соответствии с ТЗ. Исполнителя рекомендую к сотрудничеству
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delai_horosho
Владислав 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$65
10 баллов
2 года назад
Сверстать и натянуть на WP главную страницу сайта
FigmaWordPress
Работаем не первый раз. Качественное ТЗ, всегда на связи, оплата всегда по факту и во время. Рекомендую!
Благодарю за качественную работу и профессиональный подход. Рекомендую!
Ответный отзыв
Site74
Олег 
44 года
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
2 года назад
Внести правки в сайт на Битрикс
Отличный заказчик, с оплатой без проблем. Настойчиво рекомендую.
Сотрудничеством очень доволен, все прошло оперативно и выполнено в полном соответствии с ТЗ. Рекомендую!
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