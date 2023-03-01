Требуется сверстать и натянуть макет карточки услуги на сайт, работающий на платформе Битрикс. Необходимо обеспечить адаптивное отображение элементов и интеграцию всех функциональных компонентов, таких как ссылки и кнопки. Подробности о текущем состоянии проекта будут предоставлены после отклика.
- HTML-верстка11 заявокОткрыт4 дня назад
Требуется разработать скрипт для подмены номера телефона на сайте Joomla версии 3.10, основываясь на utm-метке utm_source=yandex. Скрипт должен корректно работать с источником Яндекс Директ, обеспечивая автоматическую подмену номера при переходе с указанного источника.Веб-программирование7 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется выполнить обновления для проекта на Strapi (node.js). Задачи включают подключение SEO-плагина, загрузку sitemap.xml, настройку robots.txt и оптимизацию изображений. Уменьшите вес изображений и, если возможно, конвертируйте их в формат webp. Также необходимо загрузить файл подтверждения для Google Search Console.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $10
Требуется установить капчу от Google на сайт, сделанный на платформе Drupal, для защиты форм от спама. Также рассматриваются альтернативные решения для повышения безопасности форм.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Требуется адаптивно сверстать страницу по предоставленному макету из Figma и интегрировать её на существующий сайт на платформе MODX. Необходим опыт работы с MODX и адаптивной версткой.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Необходима верстка блоков и доработка адаптивной верстки на платформе Битрикс. Работа должна выполняться в соответствии с приложенным макетом и техническим заданием. Обратите внимание на требования к адаптивности.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
Требуется адаптивная верстка и установка интернет-магазина одежды на WordPress с использованием WooCommerce. Необходимо подключить Юкассу и плагины СДЭК и Боксберри. Контент должен редактироваться из админ-панели, включая слайдеры, товары и текстовые страницы. Предоставлены макеты для ознакомления.Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Требуется сверстать новые блоки для главной страницы сайта на платформе MODX согласно предоставленному макету. Необходимо создать адаптивную верстку, а также сверстать форму обратной связи с настройкой отправки на почту и Битрикс24. Интеграция уже выполнена.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Необходимо установить Google reCAPTCHA или аналогичную защиту от спама на сайт, разработанный на MODX. Подробности и техническое задание представлены во вложении. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $80
Требуется сверстать и установить раздел Онлайн-витрина на CMS 1С-Битрикс. Необходимо реализовать функционал для загрузки изображений, создания категорий и блоков, а также адаптация контента с главной страницы. Рассматривается возможность дальнейшего сотрудничества.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо адаптивно сверстать и установить на WordPress сайт учебного центра. Техническое задание прилагается. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом всех деталей.HTML-верстка7 заявокЗакрыт2 года назад
- $85
Необходимо адаптивно сверстать страницу для раздела Жалюзи и натянуть ее на платформу Битрикс. В приложении представлено техническое задание с деталями и требованиями к реализации. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом всех современных стандартов.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо адаптивно сверстать и установить многостраничный сайт на платформе WordPress. Требуется выполнить HTML-верстку в соответствии с предоставленным техническим заданием. Обратите внимание на требования к дизайну и функциональности.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется адаптивно сверстать и натянуть на WordPress многостраничный сайт. В задачу входит HTML-верстка с учетом всех требований. Техническое задание предоставлено во вложении.HTML-верстка5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо адаптивно сверстать два блока для страницы услуги стирки ковров. Следуйте предоставленному техническому заданию для достижения нужного результата.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется адаптивная верстка интернет-магазина на Wordpress с использованием Woocommerce. Необходимо обеспечить 100% соответствие макетам, редактируемый контент из админ-панели, поиск по каталогу и другие функциональные особенности. Дисклеймер о возрасте 18+ и возможность просмотра карты филиалов также обязательны.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо добавить английскую версию на сайт brent.eco, разработанный на Joomla, и заполнить описания. Кнопки для переключения языков были закомментированы, их нужно восстановить. Возможно, потребуется установка плагина для корректной работы английской версии. Документ с переводом доступен по указанной ссылке.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт2 года назад
Требуются правки в обучающую платформу на Wordpress. Подробное ТЗ во вложении. Доступы для ознакомления предоставляются по запросу. Ожидается качественная работа с соблюдением сроков.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется внести правки в сайт, разработанный на платформе Битрикс. Техническое задание содержится во вложении и описывает все необходимые изменения. Ожидается адекватная оценка работы сразу при отклике.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо сверстать и установить главную страницу сайта на WordPress по макету. Требуется адаптивная верстка, полное соответствие дизайну, оптимизация скорости загрузки и конвертация изображений в webp. Установка всех блоков, кроме блока 'мероприятия'. Рассматриваются заявки от исполнителей для дальнейшей работы над внутренними страницами.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад