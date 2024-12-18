Установить капчу от google, сайт сделан на Drupal

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки339 просмотров

Сайт sibsnek24.ru, сделан на drupal. Необходимо установить капчу от google или предложить иное решение, чтобы защитить формы от спама.

Drupal
5 месяцев назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

dotter90
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
5 месяцев назад
$10
1 день
Escrow
Рекомендую к сотрудничеству. Все прошло гладко и быстро. Коммуникация отличная.
Рекомендую к сотрудничеству. Четкая задача, быстрая оплата, никаких проволочек

Заявки фрилансеров

Влад
 
20 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Андрей
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
dotter90
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
5 месяцев назад
Любовь
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад
5 отзывов
5 месяцев назад