Требуется разработка или внедрение готового астропроцессора для сайта на Tilda. Необходимо интегрировать функционал построения карт звездного неба с расчетами натальных карт и текущих транзитов. Приветствуются готовые решения. Бюджет обсуждается.
Установить капчу от google, сайт сделан на Drupal
Сайт sibsnek24.ru, сделан на drupal. Необходимо установить капчу от google или предложить иное решение, чтобы защитить формы от спама.
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