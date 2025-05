Здравствуйте!

Как должно работать: в скрипте или где-то ещё я задаю количество сайтов, язык на котором они должны быть и тематику.

И получаю все эти сайты архивом или архивами.



Примерное понимание какие сайты должны быть на выходе видно по примерам, но уточню

требования к сайтам:



1. Разнообразная DOM структура у сайтов - лучше не повторяться



2. Каждый раз разное название стилей, дивов и тд. Различная цветовая гамма. Примерно 2-4 блока текста на странице. Но и табл, списки и другие форматы можно добавлять/ разбавлять.



3. Разное количество картинок, их названий, названий директорий в которых они будут лежать. Фото должны генерироваться нейронкой. Брать общедоступные нельзя. Фото перед текстовым блоком, в нем, под ним, между блоками и тд.



4. Количество текста на страницу не меньше 3к символов



5. Тематика сайтов задается, но если сайтов 20-30, то необходимо для них генерировать собственные названия на основе общей темы. Например, если тематика: Выращивание домашних цветов, то темы для сайтов должны быть типа: "Проблемы с освещением домашних растений", Уход за кактусами в домашних условиях и тд. ChatGPT хорошо генерит темы такие на основе заданной.



6. Должна быть работающая форма обратной связи на индексе. Исполняемый php файл должен иметь разные имена файла. Исполняемая - должен быть ответ при надатии на кнопку сабмит. Ответы разные.

Или взамен подписка на обновления сайта сполем для ввода емейла.



7. Должны присутствовать меню навигации по странице и ссылки на файлы (это пример):

https://toceviu.com/disclaimer (можно чередовать файлом или на странице в футере, но должен быть)



8. Логотип, фавикон обязательны.



9. В футере адрес заданного гео (языка).



10. В футере Дисклеймер который должен быть на языке сайта и желательно рерайт его делать каждый раз под тематику сайта:

DISCLAIMER: This website is not intended to provide medical advice or to take the place of medical advice and treatment from your personal physician. Visitors are advised to consult their own doctors or other qualified health professionals regarding the treatment of medical conditions. The author shall not be held liable or responsible for any misunderstanding or misuse of the information contained on this site or for any loss, damage, or injury caused, or alleged to be caused, directly or indirectly, by any treatment, action, or application of any food or food source discussed on this website. The information is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Trademarks utilized on our website belong to their respective owners and no implied or expressed endorsement of our website or services is intended. Through in-depth research and experienced editors, we provide feedback about products and services. We are independently owned, and opinions expressed here are our own. This website is an independent professional comparison and review site supported by referral fees from the sites and products featured.