Требуется разработать чит-программу для использования с ботом MTA Province. Необходимо создать программное обеспечение для инжекции, а также написать легитный бот. Ожидается высокое качество кода и функциональность решения.
Промп для изготовления простых сайтов с помощью ChatGPT
Здравствуйте!
Мне с помощью чата ChatGPT необходимо генерировать сайты. Вот примеры: cohugei.combezihau.comjedykiu.comgicyzoy.comdodasoi.comrybowyy.comlifaqea.comdazyvio.combocezei.comsogozyi.comdinuwia.comlutybya.comrexotey.comsosyliy.comtoceviu.comwaguzio.comwexujoe.comxahebea.comzefevui.comzifemoi.com
Как должно работать: в скрипте или где-то ещё я задаю количество сайтов, язык на котором они должны быть и тематику.
И получаю все эти сайты архивом или архивами.
Примерное понимание какие сайты должны быть на выходе видно по примерам, но уточню
требования к сайтам:
1. Разнообразная DOM структура у сайтов - лучше не повторяться
2. Каждый раз разное название стилей, дивов и тд. Различная цветовая гамма. Примерно 2-4 блока текста на странице. Но и табл, списки и другие форматы можно добавлять/ разбавлять.
3. Разное количество картинок, их названий, названий директорий в которых они будут лежать. Фото должны генерироваться нейронкой. Брать общедоступные нельзя. Фото перед текстовым блоком, в нем, под ним, между блоками и тд.
4. Количество текста на страницу не меньше 3к символов
5. Тематика сайтов задается, но если сайтов 20-30, то необходимо для них генерировать собственные названия на основе общей темы. Например, если тематика: Выращивание домашних цветов, то темы для сайтов должны быть типа: "Проблемы с освещением домашних растений", Уход за кактусами в домашних условиях и тд. ChatGPT хорошо генерит темы такие на основе заданной.
6. Должна быть работающая форма обратной связи на индексе. Исполняемый php файл должен иметь разные имена файла. Исполняемая - должен быть ответ при надатии на кнопку сабмит. Ответы разные.
Или взамен подписка на обновления сайта сполем для ввода емейла.
7. Должны присутствовать меню навигации по странице и ссылки на файлы (это пример):
https://toceviu.com/privacy-policy
https://toceviu.com/terms-and-conditions
https://toceviu.com/disclaimer (можно чередовать файлом или на странице в футере, но должен быть)
8. Логотип, фавикон обязательны.
9. В футере адрес заданного гео (языка).
10. В футере Дисклеймер который должен быть на языке сайта и желательно рерайт его делать каждый раз под тематику сайта:
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