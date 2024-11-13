Разработать модель процесса "Приём и диагностика компьютера" в нотации BPMN.

На основе деятельности фирмы по ремонту компьютеров необходимо визуально раскрыть данный процесс с помощью построения BPMN-модели.

Для примера прикладываю пример готовой BPMN-диаграммы процесса «Системы фильтрации на платформе онлайн-обучения». Примерно так должна выглядеть ваша диаграмма.

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Срок выполнения — не более 3 часов.