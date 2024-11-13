Разработать модель процесса в нотации BPMN

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок246 просмотров

Разработать модель процесса "Приём и диагностика компьютера" в нотации BPMN.
На основе деятельности фирмы по ремонту компьютеров необходимо визуально раскрыть данный процесс с помощью построения BPMN-модели.
Для примера прикладываю пример готовой BPMN-диаграммы процесса «Системы фильтрации на платформе онлайн-обучения». Примерно так должна выглядеть ваша диаграмма.
Всё остальное скину в сообщения
Срок выполнения — не более 3 часов.

5 месяцев назад
guest_1733678952534
5 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад

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