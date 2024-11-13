Приглашаем креативного маркетингового менеджера для управления проектами в iGaming. Основные задачи включают управление продуктом для большой аудитории и создание email-рассылок. Работа удаленная в профессиональной команде с возможностью быстрого роста оплаты и премиями.
Продвижение проекта в сфере психологии
Нужен управляющий для продвижения проекта в сфере психологии (эзотерики) на ютубе и в сети.
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