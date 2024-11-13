Продвижение проекта в сфере психологии

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка19 просмотров

Нужен управляющий для продвижения проекта в сфере психологии (эзотерики) на ютубе и в сети.

Продвижение в социальных сетях
5 месяцев назад
kirill3710
Кирилл 
55 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Любов
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв(-1)
5 месяцев назад