Необходимо адаптировать приложенную инструкцию для JDK 20, GlassFish 7.0.3, Jakarta 10 и NetBeans IDE 18.



Результатом работы должен быть рабочий проект, разворачиваемый в указанном окружении. К проекту нужно сделать краткую инструкцию, чтобы результат был воспроизводим (т.е. например тип создаваемого проекта, какие опции на этапах создания проекта нужно указывать и т.д., можно скринами)