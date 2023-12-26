Требуется реализовать синхронизацию интернет-магазина на Wordpress с CRM smartlombard.ru через API. Основные задачи включают добавление, изменение и удаление товаров, а также отображение информации о займах клиентов и настройку оплаты. Необходима работа с документацией API для корректной интеграции.
NetBeans IDE простой проект учебный на Java
Необходимо адаптировать приложенную инструкцию для JDK 20, GlassFish 7.0.3, Jakarta 10 и NetBeans IDE 18.
Результатом работы должен быть рабочий проект, разворачиваемый в указанном окружении. К проекту нужно сделать краткую инструкцию, чтобы результат был воспроизводим (т.е. например тип создаваемого проекта, какие опции на этапах создания проекта нужно указывать и т.д., можно скринами)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $50
Необходимо разработать скрипт с мини-админкой для проверки списка доменов через сайт РКН. Скрипт должен позволять вводить домены и настраивать время проверки, например, раз в 1 или 3 часа. Ожидается простота использования и надежная работа скрипта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Ищется консультант по архитектуре приложения для проведения обучения по принципам SOLID и другим паттернам проектирования. Консультация должна быть на базе Laravel (PHP). Необходимо предложить дополнительные паттерны для анализа и обсуждения.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $20
Требуется разработка форума с черной темой, посвященного теме 'Социальная инженерия'. Проект включает в себя создание интерфейса и функционала для удобного общения пользователей.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо доработать сайт на платформе WordPress, добавив функционал колеса фортуны. Ожидается реализация интерактивного элемента, который привлечет пользователей и повысит вовлеченность на сайте.Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется создать сайт-каталог для онлайн-поиска и сравнения электромобилей. Исполнитель выбирается по цене, сроку выполнения и примерам реализованных проектов в данной теме. Важно учитывать техническое задание и требования к функционалу сайта.Веб-программирование11 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется доработка выгрузки xml из интернет-магазина на Битрикс для ЯндексМаркета, СберМаркета и Озона. Необходимо добавить дополнительные фильтры для улучшения выгрузки товаров на маркетплейсы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
- $20
Требуется разработать парсер для четырех пар валют с отображением курсов в интерфейсе. Курсы должны вводиться вручную для калькулятора. Интерфейс предоставлен. Задача требует срочной реализации.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо улучшить функционал поиска товаров в проекте на Magento 2. Требуется настройка поиска с использованием Elasticsearch, чтобы товары находились по частичному совпадению названия. Например, при вводе 'T30002' должен отображаться товар 'Front Derailleur Shimano AFDT30002TSM3 Acera 9s'. Укажите стоимость часа работы и приблизительное время выполнения.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 месяца назад