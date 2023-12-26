NetBeans IDE простой проект учебный на Java

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Необходимо адаптировать приложенную инструкцию для JDK 20, GlassFish 7.0.3, Jakarta 10 и NetBeans IDE 18.

Результатом работы должен быть рабочий проект, разворачиваемый в указанном окружении. К проекту нужно сделать краткую инструкцию, чтобы результат был воспроизводим (т.е. например тип создаваемого проекта, какие опции на этапах создания проекта нужно указывать и т.д., можно скринами)

Java
5 месяцев назад
sumachevstas
Станислав 
39 лет
7 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

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