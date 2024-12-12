Сделать скрипт для проверки сайта РКН

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок137 просмотров

Здравствуйте. Нужно сделать скрипт с мини админкой, там мы вводим список доменов которые хотим чтобы проверялись через сайт https://tools.seo-auditor.com.ru/blocklist/ и время проверки, допустим раз в 1 час либо раз в 3 часа и т.д.

Написание скриптов
5 месяцев назад
Falman
Роман 
31 год
3 года в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

baoobab
Вадим 
20 лет
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
5 месяцев назад
$50
3 дня
Рекомендую! Задача выполнена на 100%, все работает как часы, сотрудничеством доволен, смело можете обращаться к данному исполнителю.
Отличный заказчик. Чётко расписал ТЗ, был всегда на связи. Однозначно рекомендую!

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