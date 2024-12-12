Здравствуйте. Нужно сделать скрипт с мини админкой, там мы вводим список доменов которые хотим чтобы проверялись через сайт https://tools.seo-auditor.com.ru/blocklist/ и время проверки, допустим раз в 1 час либо раз в 3 часа и т.д.