AndrewT

Андрей AndrewT

 
33 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Разработка плагинов под все движки и форумы, изменение функционала сайтов, любые нестандартные задачи.

Профессиональный веб-разработчик перфекционист. Предлагаю следующие услуги:

  • Написание плагинов под Wordpress быстро и качественно
  • Изменение функционала различных движков, написание модулей. Список движков не лимитирован. Joomla, Wordpress, Bitrix, Netcat, Umi CMS, Drupal, любые другие
  • Интеграция платежных систем, биллингов, мерчантов
  • Работа с форумными движками, практически любые задачи и любые движки, включая разработку модулей, восстановление и перенос данных между различными форумами. VBulletin, phpBB, XenForo, SMF, любые другие
  • Перенос данных
  • Парсеры
  • Любые другие задачи, по договоренности
Реализую Ваши задачи быстро и качественно. Мой скайп blackcat200777

Гибкие схемы оплаты, включая скидки, безопасную сделку, либо любые другие варианты приемлемые для клиента.

WordPressJoomlaDrupalБитриксXenForoNetCatПлагин для WordPressphpBB
Отзывы заказчиков
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
7 лет назад
Сервис подмены заголовков на сайте
Все супер!! спасибо.
Рекомендую как коммуникабельного приятного заказчика.
Ответный отзыв
balin_ivan
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Создание личного кабинета
Очень довольны работой с Андреем! Поскольку у нас самописная платформа, то у нас вылазило много неучтенных моментов при создании Личного кабинета, которые Андрей оперативно решал сам и предлагал варианты решения. Всегда был на связи и быстро решали все оперативные вопросы. Теперь будем привлекать Андрея ко всем возможным работам )
Рекомендую Ивана как клиента который знает чего хочет, принимает активное участие в работе, внимательно относится к исполнителю. Рекомендую к сотрудничеству. И желаю всяческих профессиональных и жизненных успехов!
Ответный отзыв
ipevgeny
Евгений 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Разработать мультиязычность на сайте (shopscript)
Работали по сложной задаче. Все было сделано хорошо и в сроки.
Задача действительно оказалась гораздо более сложной, чем планировалась изначально, и дала возможность получить новый опыт. Евгений проявил себя как лояльный заказчик, который всегда идёт навстречу исполнителю, и чётко выполняет свои обязательства. Уверен, при такой планке качества которую придерживается эта студия, к ней могут смело обратится как клиенты так и фрилансеры. Желаю всяческих жизненных успехов. Буду рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
anaba2013
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Virtuemart+joomla
Отличный исполнитель,быстро и качественно,рекомендуем
Чёткая задача, пунктуальная оплата. Желаю успехов в жизни и работе. Буду рад и в дальнейшем помогать Вашему бизнесу!
Ответный отзыв
bash_01
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Разработка стартовой страницы
Отличный специалист, знает своё дело. Высокое качество выполненной работы, оперативные сроки и корректировки по первому требованию, всё это оставило только положительные впечатления от взаимодействия с Андреем. Спасибо!
Замечательный заказчик. Чётко понимает что ему нужно, внимателен к разработчику, всегда на связи, если отсутствует - предупреждает об этом заранее, чтобы работа происходила максимально быстро. Внимателен к вопросам разработки. Рекомендую к сотрудничеству и желаю различных жизненных и финансовых успехов!
Ответный отзыв
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