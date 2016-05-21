Разработка плагинов под все движки и форумы, изменение функционала сайтов, любые нестандартные задачи.
Профессиональный веб-разработчик перфекционист. Предлагаю следующие услуги:
- Написание плагинов под Wordpress быстро и качественно
- Изменение функционала различных движков, написание модулей. Список движков не лимитирован. Joomla, Wordpress, Bitrix, Netcat, Umi CMS, Drupal, любые другие
- Интеграция платежных систем, биллингов, мерчантов
- Работа с форумными движками, практически любые задачи и любые движки, включая разработку модулей, восстановление и перенос данных между различными форумами. VBulletin, phpBB, XenForo, SMF, любые другие
- Перенос данных
- Парсеры
- Любые другие задачи, по договоренности
Гибкие схемы оплаты, включая скидки, безопасную сделку, либо любые другие варианты приемлемые для клиента.
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
7 лет назад
Все супер!! спасибо.
Ответный отзыв
Рекомендую как коммуникабельного приятного заказчика.
$100
10 баллов
7 лет назад
Очень довольны работой с Андреем! Поскольку у нас самописная платформа, то у нас вылазило много неучтенных моментов при создании Личного кабинета, которые Андрей оперативно решал сам и предлагал варианты решения. Всегда был на связи и быстро решали все оперативные вопросы. Теперь будем привлекать Андрея ко всем возможным работам )
Ответный отзыв
Рекомендую Ивана как клиента который знает чего хочет, принимает активное участие в работе, внимательно относится к исполнителю. Рекомендую к сотрудничеству. И желаю всяческих профессиональных и жизненных успехов!
$150
10 баллов
8 лет назад
Работали по сложной задаче. Все было сделано хорошо и в сроки.
Ответный отзыв
Задача действительно оказалась гораздо более сложной, чем планировалась изначально, и дала возможность получить новый опыт. Евгений проявил себя как лояльный заказчик, который всегда идёт навстречу исполнителю, и чётко выполняет свои обязательства. Уверен, при такой планке качества которую придерживается эта студия, к ней могут смело обратится как клиенты так и фрилансеры. Желаю всяческих жизненных успехов. Буду рад сотрудничеству.
$50
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель,быстро и качественно,рекомендуем
Ответный отзыв
Чёткая задача, пунктуальная оплата. Желаю успехов в жизни и работе. Буду рад и в дальнейшем помогать Вашему бизнесу!
$100
10 баллов
8 лет назад
Отличный специалист, знает своё дело. Высокое качество выполненной работы, оперативные сроки и корректировки по первому требованию, всё это оставило только положительные впечатления от взаимодействия с Андреем. Спасибо!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Чётко понимает что ему нужно, внимателен к разработчику, всегда на связи, если отсутствует - предупреждает об этом заранее, чтобы работа происходила максимально быстро. Внимателен к вопросам разработки. Рекомендую к сотрудничеству и желаю различных жизненных и финансовых успехов!
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