Приветствую коллеги! Перестал работать веб-сайт под управлением цмс ВордПресс.

Выдает ошибку:

Parse error: syntax error, unexpected ':', expecting '{' in /home/wfkeurvm/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-helpers.php on line 2742

There has been a critical error on this website.

Learn more about troubleshooting WordPress.

Видимо что то случилось из за обновления ПО на хостинге. И проблема в совместимости.

Необходимо восстановить работу сайта.