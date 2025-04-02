Восстановить работу сайтика

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки26 просмотров

Приветствую коллеги! Перестал работать веб-сайт под управлением цмс ВордПресс.

Выдает ошибку:

Parse error: syntax error, unexpected ':', expecting '{' in /home/wfkeurvm/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-helpers.php on line 2742

There has been a critical error on this website.

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Видимо что то случилось из за обновления ПО на хостинге. И проблема в совместимости.

Необходимо восстановить работу сайта.

WordPressУстранение ошибок
месяц назад
misha_evro
38 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
41 минуту назад
месяц назад
$30
1 день
Escrow
Андрей очень качественно отнёсся к проекту. Выполнил все о чем договаривались точно в срок. По ходу выполнения задачи, нашел ещё несколько ошибок на проекте и безоплатно их исправил. Сотрудничество очень понравилось. Рекомендую!
благодарю за сотрудничество. Отличный заказчик.

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Радина
 
18 лет
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19 дней назад
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AndrewT
Андрей 
35 лет
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41 минуту назад
месяц назад
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Андрей
 
33 года
10 лет в сервисе
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9 часов назад
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