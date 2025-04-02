Требуется завершение интеграции OneSignal Web Push с DLE. Необходимо разработать скрипт для сохранения Subscription ID из OneSignal и User_ID из DLE в базе данных MySQL, что позволит настраивать персонализированные уведомления для пользователей.
Восстановить работу сайтика
Приветствую коллеги! Перестал работать веб-сайт под управлением цмс ВордПресс.
Выдает ошибку:
Parse error: syntax error, unexpected ':', expecting '{' in /home/wfkeurvm/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-helpers.php on line 2742
There has been a critical error on this website.
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Видимо что то случилось из за обновления ПО на хостинге. И проблема в совместимости.
Необходимо восстановить работу сайта.
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