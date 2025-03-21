Создать клон на битриксе в режиме многосайтовости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок308 просмотров

Надо скопировать шаблон, структуру меню, товары и описание, фильтры для каталога, текстовые страницы, формы, Инфоблоки. Все лишнее, там авторизация кабинеты и прочее - вырезается, это ничего не надо, нужен только контент. языковые версии не нужны.
тексты перевести через чат gpt.
в режиме многосайтовости.
срок на 1 сайт = 1 неделя.
ссылка на сайт https://kurl.ru/GfcCI
Цена за работу?
заказ на 10+ сайтов

1С-БитриксСоздание сайтов
месяц назад
sergmakaron
Сергей 
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