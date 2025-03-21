Необходима замена или переработка рулетки на JavaScript для платформы play2x. Задача включает внедрение пользовательских настроек и изменение алгоритма работы рулетки. Если замена не возможна, требуется разработка новой рулетки с интеграцией в скрипт play2x. Настройки должны храниться в конфигурационном файле. Оригинальный код может быть обфусцирован, требует анализа.
Создать клон на битриксе в режиме многосайтовости
Надо скопировать шаблон, структуру меню, товары и описание, фильтры для каталога, текстовые страницы, формы, Инфоблоки. Все лишнее, там авторизация кабинеты и прочее - вырезается, это ничего не надо, нужен только контент. языковые версии не нужны.
тексты перевести через чат gpt.
в режиме многосайтовости.
срок на 1 сайт = 1 неделя.
ссылка на сайт https://kurl.ru/GfcCI
Цена за работу?
заказ на 10+ сайтов
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