Надо скопировать шаблон, структуру меню, товары и описание, фильтры для каталога, текстовые страницы, формы, Инфоблоки. Все лишнее, там авторизация кабинеты и прочее - вырезается, это ничего не надо, нужен только контент. языковые версии не нужны.

тексты перевести через чат gpt.

в режиме многосайтовости.

срок на 1 сайт = 1 неделя.

ссылка на сайт https://kurl.ru/GfcCI

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заказ на 10+ сайтов