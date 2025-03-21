Сделать редизайн рулетки на js для скрипта play2x

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Закрыт3 заявки273 просмотра

Сделать редизайн рулетки на js для скрипта play2x.
Уверенное владение фронтендом. Основа на js.
сам скрипт вот пример https://play2x.tv/en/games/roulette

JavaScriptРазработка фронтенда
месяц назад
sergmakaron
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