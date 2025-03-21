Настройка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок301 просмотр

Необходимо настроить интеграцию сайта с моим складом(цветочный бизнес, несколько магазинов) важно,чтобы заказы с сайта поступали в мой склад,происходило списание остатков и можно было отслеживать продажи

Интеграция APIНастройка CRMНастройка сайтов
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