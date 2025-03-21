Требуется решение проблемы с долгой загрузкой страницы категории на Битрикс, содержащей 70 тысяч товаров и около 1800 фильтров. Необходимо ограничить вывод фильтров только для товаров в данной категории или предложить другой метод оптимизации для устранения ошибки загрузки.