Замена xlsx на ods

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Закрыт4 заявки149 просмотров

Есть исходный код, который работает с библиотекой apache.poi и создает xlsx файл. Есть 3 таких модуля, нужно просто заменить логику создания xlsx файла, на логику создания файла формата ods(можно использовать любую библиотеку для этого формата, я использую org.odftoolkit:simple-odf). В двух модулях - это один класс, в другом модуле 3-4 класса

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