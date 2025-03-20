Есть исходный код, который работает с библиотекой apache.poi и создает xlsx файл. Есть 3 таких модуля, нужно просто заменить логику создания xlsx файла, на логику создания файла формата ods(можно использовать любую библиотеку для этого формата, я использую org.odftoolkit:simple-odf). В двух модулях - это один класс, в другом модуле 3-4 класса