Нужно доделать сайт -маркетплейс, он реализован на базе PHP 8.2 и MySQL.

Требуется упростить процесс регистрации и авторизации, сделать проще процесс покупки пользователя. Сделать задачи нужно будет на development-версии платформы и обеспечить возможность развертывания реализованных нововведений на production-версию.