Нужно доделать сайт -маркетплейс

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Закрыт19 заявок144 просмотра

Нужно доделать сайт -маркетплейс, он реализован на базе PHP 8.2 и MySQL.
Требуется упростить процесс регистрации и авторизации, сделать проще процесс покупки пользователя. Сделать задачи нужно будет на development-версии платформы и обеспечить возможность развертывания реализованных нововведений на production-версию.

MySQLPHPДоработка сайтов
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