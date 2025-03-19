Разработка веб-сайта для онлайн-магазина, специализирующегося на аренде ноутбуков. Проект включает создание функционала для продаж, управления заказами и пользовательского интерфейса. Ожидается качественная реализация с учетом потребностей пользователей.
Нужно доделать сайт -маркетплейс
Нужно доделать сайт -маркетплейс, он реализован на базе PHP 8.2 и MySQL.
Требуется упростить процесс регистрации и авторизации, сделать проще процесс покупки пользователя. Сделать задачи нужно будет на development-версии платформы и обеспечить возможность развертывания реализованных нововведений на production-версию.
Заявки фрилансеров
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