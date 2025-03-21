Хочу поделиться своим впечатлением о работе. После размещения задачи связались в телеграм и я удивился, что он уже был подготовлен и уже четко рассказал что нужно делать, хотя я не оставлял линк, но он был в скрине. Задачу не откладывал, все сделал в течении дня, всегда был на связи и рассказывал, что он заметил и что можно сделать и что улучшить. Работой с Алексеем был приятно удивлен. Всем рекомендую!