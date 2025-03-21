Нужно провести оптимизацию,улучшить показатели pagespeed

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок144 просмотра

В данный момент наблюдаются проблемы по загрузке страницы и показатели Time to First Byte (TTFB) и Interaction to Next Paint (INP) выше нормы.

Интернет магазин на Simpla

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месяц назад
winkel2011
Валера 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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Выбранный исполнитель

arykovalex
42 года
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
месяц назад
$15
1 день
Escrow
Хочу поделиться своим впечатлением о работе. После размещения задачи связались в телеграм и я удивился, что он уже был подготовлен и уже четко рассказал что нужно делать, хотя я не оставлял линк, но он был в скрине. Задачу не откладывал, все сделал в течении дня, всегда был на связи и рассказывал, что он заметил и что можно сделать и что улучшить. Работой с Алексеем был приятно удивлен. Всем рекомендую!
Валера, огромное спасибо за такой теплый отзыв! Был рад помочь и рад, что вам понравился процесс работы. Стараюсь всегда подходить к задачам с вниманием к деталям и держать связь, чтобы результат был максимально удобным и полезным. Если понадобится еще помощь – всегда на связи! 😊🚀

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