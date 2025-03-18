Требуется реализовать MiniApp.

Тематика, крипто-валюта, дизайн готов в Figma.

Так же важно сделать для прокта админку, через которую будет управляться проект, но думаю это и так должно быть логичным. Требуется реализация и поддержка проекта в дальнейшим.