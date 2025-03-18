Требуется реализовать MiniApp.

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Закрыт23 заявки108 просмотров

Требуется реализовать MiniApp.
Тематика, крипто-валюта, дизайн готов в Figma.
Так же важно сделать для прокта админку, через которую будет управляться проект, но думаю это и так должно быть логичным.  Требуется реализация и поддержка проекта в дальнейшим.

Создание веб-приложений
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