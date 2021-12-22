Разработка удобных и качественных сайтов с адаптивным дизайном (React). Мобильные приложения для Android и iOS с помощью React Native.

По поводу сотрудничества обращайтесь в телеграм: @artemnfi !!!

Опыт создания веб-сайтов 7 лет. Образование: специалист по Графическому дизайну. Владею множеством востребованных языков программирования, а также фреймворками для создания веб-сайтов и мобильных приложений под iOS и Android.

Отнесусь к работе с полной ответственностью и вовлечённостью.

Гарантия 2 недели. Бесплатное исправление ошибок и внесение поправок в верстку.

Мне важно, чтобы клиент остался доволен.

Примеры моих работ:

artemiiberko.github.io/react-cv/ - React

artemiiberko.github.io/primeone/ - RWD Landing

mini-admin.netlify.app/ - React Admin Panel

youtube.com/watch?v=QzAbcwrSYrU - React Native Mobile App

На связи в любое время:

[email protected]

+13435583318 (Whatsapp, Viber)

Telegram: @artemnfi