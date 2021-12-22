Разработка удобных и качественных сайтов с адаптивным дизайном (React). Мобильные приложения для Android и iOS с помощью React Native.
По поводу сотрудничества обращайтесь в телеграм: @artemnfi !!!
Опыт создания веб-сайтов 7 лет. Образование: специалист по Графическому дизайну. Владею множеством востребованных языков программирования, а также фреймворками для создания веб-сайтов и мобильных приложений под iOS и Android.
Отнесусь к работе с полной ответственностью и вовлечённостью.
Гарантия 2 недели. Бесплатное исправление ошибок и внесение поправок в верстку.
Мне важно, чтобы клиент остался доволен.
Примеры моих работ:
artemiiberko.github.io/react-cv/ - React
artemiiberko.github.io/primeone/ - RWD Landing
mini-admin.netlify.app/ - React Admin Panel
youtube.com/watch?v=QzAbcwrSYrU - React Native Mobile App
На связи в любое время:
+13435583318 (Whatsapp, Viber)
Telegram: @artemnfi
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Портфолио
- Mobile Application (React Native)58 просмотров
- React Admin Panel with API31 просмотр
- Artem's website83 просмотра
- Https://artemiiberko.github.io/primeone/75 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Работа была выполнена качественно, в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
Веб-программирование
нет отзывов
$25/час
от $250от 1 дня
#2879