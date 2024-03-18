Требуется разработка функционального Telegram-бота с возможностью платного доступа к контенту. Основные функции: регистрация пользователей, многоуровневая подписка, защита контента, структурированное меню, интерактивный формат, интеграция с платежными системами и поддержка нескольких языков. Также нужен личный кабинет для пользователей и аналитика. Бюджет обсуждается, срок выполнения – как можно быстрее, без ущерба качеству.
Парсинг блокчейн художников.
Необходимо найти источники контактов цифровых художников, которые работают с блокчейн проектами.
Пример такого источника https://contest.notco.in/art это сайт на котором проходил конкурс художников, который устраивал проект NOTCoin.
Не нужно ограничиваться конкурсами, вы можете найти место тусовки цифровых художников иного типа, может это участники канала известного цифрового художника, может это какая то биржа фриланса для художников, может это сайт с портфолио цифровых художников. Может быть все что угодно, включите воображение или примените нейросети. Важно, чтобы это был источник из которого можно найти контакты этих художников, чтобы написать им. Круто будет если эти художники еще и блогеры. Круто если художники пиксельные им наивысший приоритет.
Если все будет ок и меня устроит ваша работа, то следующим заданием будет парсинг контактов из найденных вами источников.
Задание выполнено если: 1. Найдено от 20 источников. 2. В каждом источнике есть возможность выйти на художников и написать им. Не засчитываются источники типа Twitter, Reddit, Behance, LinkedIn, Instagram, OpenSea ибо это очевидные источники по которым работа уже ведется.
Не откликайтесь если не знакомы с темой цифровых художников, если не знакомы с блокчейн индустрией.
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