Сайт на WP

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Закрыт14 заявок76 просмотров

Нужно создать сайт копию ohrana-ovo.ru на WP.
Единственное анимации не нужны, их автоматически вставлял конструктор на котором этот сайт делался.
В заявке пишите стоимость и сроки.

WordPressСоздание сайтов
месяц назад
smilesmile
Вячеслав 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

usbv30
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
месяц назад
$180
1 день
Сорвал все сроки, исчез, потом появился, опять пообещал и опять ничего не сделал. Еще и удалил переписку

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