Настройка таблицы Google Sheets

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Закрыт4 заявки135 просмотров

Необходимо настроить готовый шаблон CRM таблицы в Google Sheets. А именно:

1) Задать логику отображения/скрытие строк в зависимости от условий (минус-компании).

2) Вывести воронку по статусам в массиве с разбивкой по дням/неделям/месяцам/кварталам. С инструментом сравнения периодов.

3) Вывести кнопку при нажатии которой будет автоматически формироваться скрипт, а именно подставляться данные из строчки одного массива в шаблон скрипта.

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