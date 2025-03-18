Необходимо настроить готовый шаблон CRM таблицы в Google Sheets. А именно:

1) Задать логику отображения/скрытие строк в зависимости от условий (минус-компании).

2) Вывести воронку по статусам в массиве с разбивкой по дням/неделям/месяцам/кварталам. С инструментом сравнения периодов.

3) Вывести кнопку при нажатии которой будет автоматически формироваться скрипт, а именно подставляться данные из строчки одного массива в шаблон скрипта.