Интегрировать конструктор в Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок153 просмотра

Есть готовый сверстанный конструктор маек сделанные на JS. Надо интегрировать его в готовые сайт на  Prestashop.
Ищу специалиста с хорошим опытом с Prestashop

JavaScriptPrestaShopИнтеграция версткиНастройка интернет-магазинов
месяц назад
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