Требуется создать сайт-копию ohrana-ovo.ru на платформе WordPress. Необходимо исключить анимации, которые были добавлены автоматически. В заявке укажите стоимость и сроки выполнения проекта.
Интегрировать конструктор в Prestashop
Есть готовый сверстанный конструктор маек сделанные на JS. Надо интегрировать его в готовые сайт на Prestashop.
Ищу специалиста с хорошим опытом с Prestashop
Заявки фрилансеров
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