Требуется разработка функционального Telegram-бота с возможностью платного доступа к контенту. Основные функции: регистрация пользователей, многоуровневая подписка, защита контента, структурированное меню, интерактивный формат, интеграция с платежными системами и поддержка нескольких языков. Также нужен личный кабинет для пользователей и аналитика. Бюджет обсуждается, срок выполнения – как можно быстрее, без ущерба качеству.