реальный список необходимых навыков работы со следующим: • Windows Server Administration: Active Directory (AD), Internet Information Services (IIS), Backup, Remote Desktop Protocol (RDP), Networking, Apache, PHP, MySQL, MS SQL, Security, Hyper-V, PowerShell ...
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Linux — это семейство Unix-подобных операционных систем, основанных на ядре Linux. Это свободное и открытое программное обеспечение, которое позволяет пользователям управлять ресурсами компьютера, выполнять различные задачи и поддерживать стабильную и безопасную работу системы. Одной из ключевых особенностей Linux является его модульная структура, где пользователи могут выбирать и настраивать компоненты системы в соответствии с их потребностями.
Задачи администратора Linux включают в себя
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Установку и настройку операционной системы
Администратор Linux отвечает за установку операционной системы на серверы или компьютеры, а также за её настройку для оптимальной производительности.
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Управление пользователями и правами доступа
Он создает и удаляет пользовательские аккаунты, настраивает и контролирует уровни доступа пользователей к различным файлам и директориям.
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Обновление и обслуживание системы
Администратор отслеживает обновления ядра, пакетов программного обеспечения и обеспечивает безопасность системы путем установки патчей и исправлений безопасности.
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Настройка сети и безопасности
Он настраивает сетевые соединения, файрволы, маршрутизацию и другие сетевые аспекты, а также обеспечивает безопасность системы путем установки антивирусов, межсетевых экранов и других инструментов безопасности.
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Мониторинг и управление ресурсами
Администратор следит за работой системы, анализирует использование ресурсов (памяти, процессора, дискового пространства) и принимает меры по оптимизации работы системы.
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Резервное копирование и восстановление данных
Он создает резервные копии важных данных и разрабатывает стратегии восстановления данных в случае возникновения проблем.
Роль администратора Linux
Администратор Linux играет ключевую роль в обеспечении стабильной и безопасной работы системы. Его задачи включают в себя не только установку и настройку операционной системы, но и постоянный мониторинг, обновление, резервное копирование данных и обеспечение безопасности системы от потенциальных угроз.
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