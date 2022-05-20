Монтировать образ bin в linux

$50
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Открыт1 заявка9 просмотров

Треба монтувати образ в linux для того щоб замінити деякі файли у ньому

Linux
день назад
Саша
18 дней в сервисе
Был
день назад

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Вадим
 
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Был
2 часа назад
38 отзывов
день назад
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Системное программирование