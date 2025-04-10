GPT-ассистент с памятью на сервере, FAISS + GPT-4o

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Открыт2 заявки28 просмотров

Этап 1. Ядро системы.

Что входит:

- Подключение GPT-4o через OpenAI API

- Векторная память через FAISS (хранение и поиск реплик)

- Архитектура messages как у ChatGPT (role/user/assistant)

- Web-интерфейс или API без костылей

- Обработка prompt’а с поиском в FAISS и сборкой ответа

Срок: до 7–10 дней

ChatGPTOpenAIИнтеграция APIРазработка API
4 часа назад
Денис
5 лет в сервисе
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4 часа назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
46 лет
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4 часа назад
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Назар
 
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2 часа назад
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4 часа назад