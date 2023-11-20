Заказать услуги программиста ChatGPT

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  • Зробити шаблони сайтів у конструкторі

    Потрібен дизайнер для створення шаблонів сайтів у конструкторі сайтів SendPulse. Вимога до кандидата: досвід роботи з конструкторами сайтів.  Треба створити 15 шаблонів. У ТЗ буде надана тема шаблонів і референси. Тексти в шаблонах мають бути ...

    ChatGPT
    Дизайн сайтов5 заявок
    Открыт
    20 дней назад

  • React Native доработка app

    Потрібна доробка функціоналу цього додатку: https://codecanyon.net/item/chatai-chatgpt-android-ios-ai-chat-app/48038811 Потрібні функції: - Переключити на GPT-4 - Функція створити (або вибрати існуюче) та надіслати фото - Обрізати фото перед відправкую GPT API (взяти якусь готову бібліотеку для ...

    AndroidiOSReact NativeReact.jsChatGPT
    Мобильные приложения3 заявки
    Открыт
    23 дня назад

  • Обучить внедренный ChatGPT маркетингу

    Добрый день, попытаюсь объяснить подробно задачу. Для продажи наших продуктов мы внедрили ChatGPT в инсту, настроили его, чтобы он мог вести переписку с потенциальными клиентами, консультировать, итого: он работает как отдел продаж. Но теперь ...

    ChatGPT
    Мобильные приложения1 заявка
    Открыт
    месяц назад

  • Заполнить таблицу с помощью ChatGPT

    $45

    Здравствуйте, есть таблица, которую нужно заполнить по инструкции - https://docs.google.com/document/d/1APF0cUnhBL5SQnbB2WUdw4wLD1cqKpNuph9vWCV_FY0/edit . Вручную это долго и непродуктивно. Нужно сделать это с помощью ChatGPT4. Ваши цены и сроки.

    ChatGPT
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Якісна стаття для блогу

    $175

    Вітаю, колеги! Нам потрібна стаття для блогу на нашому сайті (це сайт простого програмного продукту). Тема статті — «Канбан-дошка». Історія, приклади, коли зручно використовувати цей інструмент, а також невеличкі контекстні згадки про ...

    ChatGPT
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    9 дней назад

  • Вычитка и корректура текста на португальском

    Есть оригинал текста на русском языке. Есть перевод на португальский (бразильский), сделанный через ChatGPT. От вас нужно одно из двух: 1) перевести текст с русского на бразильский, чтобы он был хорошо написан ...

    ChatGPT
    Переводы26 заявок
    Закрыт
    12 дней назад

  • Нужно написать OP-ED( это газетная или журнальная статья)

    Нужно написать OP-ED( это газетная или журнальная статья, расположенная напротив страницы редактора, в которой выражается мнение названного автора) на английском языке, 600-800 слов, уникальную работу без использования chatGPT, можно проверять на "SCRIBBR AI", примеры работ ...

    ChatGPT
    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Написать 30 сообщений на форуме, ChatGPT приветствуется

    Уважаемый исполнитель! Необходимо написать 30 текстовых сообщений на различные темы. Темы должны быть разными, чтобы разнообразить контент. Можно использовать для написания ChatGPT. Если Вас заинтересовало данное предложение, то мы можем обсудить детали заказа.

    ChatGPT
    Копирайтинг93 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Генерация контента через ChatGPT для Wordpress

    Для сайта под управлением CMS Wordpress хотим генерировать уникальный контент с помощью ChatGPT или подобных сервисов. - У нас есть опубликованные посты и свеже публикуемые; - Имеется пустое произвольное текстовое поле созданное через плагин ...

    WordPressChatGPT
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сделать русскоязычную нейросеть в формате локального чата

    Формат взаимодействия с программой: закрытый чат (без использования сторонних сервисов) Чистый текстовый интерфейс без UI Возможно использовать Python API OpenAI ChatGPT для его дообучения путём загрузки собсвенного dataset Команды: ...

    PythonChatGPT
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Казки для дітей різного віку

    Потрібно писати історії, казки дитячі. Формати бувають різні. Від маленької книжечки чи коміксу до великої книги. Казки як про певних персонажів так і довільні на ваш розсуд. У заявці обов’язково подавайте приклади своїх казок ...

    ChatGPT
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сравнить скорость определения цвета последних пикселей на фото на PHP

    Сравнить производительность и скорость определения цвета последних пикселей на фотографии при использовании разных библиотек в PHP. (GD Library, Imagick, ColorThief  ) .Нужно определять цвет квадрата 5 на 5 пикселей Разработать скрипты для ...

    PHPChatGPT
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Простой код на С, срочно, ТЗ на английском. Приоритет жителямУкраины.

    ?Нужно  написать  8  заданий на языке С. Если сработаемся - далее еще 10 таких же лабораторок с усложнением заданий (примерно 5-8 заданий на одну лаборатоку).  ТЗ на английском. Пример одного задания: Create ...

    ChatGPT
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Требуется собрать семантику и написать тексты с помощью ChatGPT

    Нужно собрать семантическое ядро и написать хорошие оптимизированные тексты с заголовками/подзаголовками и мета-тегами с помощью ChatGPT. Тематика сайта обучение для получения удостоверения тракториста-машиниста. Ориентировочное кол-во текстов 30-50 штук. Жду предложений по цене и срокам в ...

    Семантическое ядроChatGPT
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Реализация кода на сайте

    $120

    Требуется: 1. Сделать админку 2. Выдавать данные из поиска и информацию через парсинг и/или API 3. Реализовать ответ с помощью API ChatGpt 4. Реализовать оплату доступа через крипту

    ChatGPT
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Нужен full stack разработчик

    $1000

    Есть готовый мультивендорный маркетплейс c автоустановщиком (поддержка последних версий php/sql), нужно в нем вырезать ненужный функционал и немного переделать загрузку цифрового товара. или возможно написать с нуля похожий. Создать разделы в админ-панели ...

    PHPLaravelHTMLCSSBootstrapLinuxDjangoSQLChatGPT
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Дизайнер-креативщик

    Требования: Готовность работать с контентом 18+ Продвинутые навыки работы в Photoshop. Опыт создания GIF-анимации приветствуется. Креативный подход и умение адаптировать материалы под аудиторию. Текстовый английский язык на уровне, позволяющем комфортно работать. ...

    PhotoshopChatGPT
    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад