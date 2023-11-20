Потрібен дизайнер для створення шаблонів сайтів у конструкторі сайтів SendPulse. Вимога до кандидата: досвід роботи з конструкторами сайтів. Треба створити 15 шаблонів. У ТЗ буде надана тема шаблонів і референси. Тексти в шаблонах мають бути ...
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- ChatGPTДизайн сайтов5 заявокОткрыт20 дней назад
Потрібна доробка функціоналу цього додатку: https://codecanyon.net/item/chatai-chatgpt-android-ios-ai-chat-app/48038811 Потрібні функції: - Переключити на GPT-4 - Функція створити (або вибрати існуюче) та надіслати фото - Обрізати фото перед відправкую GPT API (взяти якусь готову бібліотеку для ...Мобильные приложения3 заявкиОткрыт23 дня назад
Добрый день, попытаюсь объяснить подробно задачу. Для продажи наших продуктов мы внедрили ChatGPT в инсту, настроили его, чтобы он мог вести переписку с потенциальными клиентами, консультировать, итого: он работает как отдел продаж. Но теперь ...ChatGPTМобильные приложения1 заявкаОткрытмесяц назад
- $45
Здравствуйте, есть таблица, которую нужно заполнить по инструкции - https://docs.google.com/document/d/1APF0cUnhBL5SQnbB2WUdw4wLD1cqKpNuph9vWCV_FY0/edit . Вручную это долго и непродуктивно. Нужно сделать это с помощью ChatGPT4. Ваши цены и сроки.ChatGPTВеб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $175
Вітаю, колеги! Нам потрібна стаття для блогу на нашому сайті (це сайт простого програмного продукту). Тема статті — «Канбан-дошка». Історія, приклади, коли зручно використовувати цей інструмент, а також невеличкі контекстні згадки про ...ChatGPTКопирайтинг20 заявокЗакрыт9 дней назад
Есть оригинал текста на русском языке. Есть перевод на португальский (бразильский), сделанный через ChatGPT. От вас нужно одно из двух: 1) перевести текст с русского на бразильский, чтобы он был хорошо написан ...ChatGPTПереводы26 заявокЗакрыт12 дней назад
Нужно написать OP-ED( это газетная или журнальная статья, расположенная напротив страницы редактора, в которой выражается мнение названного автора) на английском языке, 600-800 слов, уникальную работу без использования chatGPT, можно проверять на "SCRIBBR AI", примеры работ ...ChatGPTРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрытмесяц назад
Уважаемый исполнитель! Необходимо написать 30 текстовых сообщений на различные темы. Темы должны быть разными, чтобы разнообразить контент. Можно использовать для написания ChatGPT. Если Вас заинтересовало данное предложение, то мы можем обсудить детали заказа.ChatGPTКопирайтинг93 заявкиЗакрытмесяц назад
Для сайта под управлением CMS Wordpress хотим генерировать уникальный контент с помощью ChatGPT или подобных сервисов. - У нас есть опубликованные посты и свеже публикуемые; - Имеется пустое произвольное текстовое поле созданное через плагин ...WordPressChatGPTВеб-программирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Формат взаимодействия с программой: закрытый чат (без использования сторонних сервисов) Чистый текстовый интерфейс без UI Возможно использовать Python API OpenAI ChatGPT для его дообучения путём загрузки собсвенного dataset Команды: ...PythonChatGPTПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Потрібно писати історії, казки дитячі. Формати бувають різні. Від маленької книжечки чи коміксу до великої книги. Казки як про певних персонажів так і довільні на ваш розсуд. У заявці обов’язково подавайте приклади своїх казок ...ChatGPTКопирайтинг20 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $20
нужно помощь в html, scc, java script, очень базовое задание уровень 9-10 класса но без использования chatgptHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Сравнить производительность и скорость определения цвета последних пикселей на фотографии при использовании разных библиотек в PHP. (GD Library, Imagick, ColorThief ) .Нужно определять цвет квадрата 5 на 5 пикселей Разработать скрипты для ...PHPChatGPTВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
?Нужно написать 8 заданий на языке С. Если сработаемся - далее еще 10 таких же лабораторок с усложнением заданий (примерно 5-8 заданий на одну лаборатоку). ТЗ на английском. Пример одного задания: Create ...ChatGPTПрикладное ПО5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужно собрать семантическое ядро и написать хорошие оптимизированные тексты с заголовками/подзаголовками и мета-тегами с помощью ChatGPT. Тематика сайта обучение для получения удостоверения тракториста-машиниста. Ориентировочное кол-во текстов 30-50 штук. Жду предложений по цене и срокам в ...Семантическое ядроChatGPTПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $120
Требуется: 1. Сделать админку 2. Выдавать данные из поиска и информацию через парсинг и/или API 3. Реализовать ответ с помощью API ChatGpt 4. Реализовать оплату доступа через криптуChatGPTВеб-программирование4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Техническое задание на разработку плагина ChatGPT API для CMS Joomla 3.10.*: https://docs.google.com/document/d/16O-4IpbuUA60cotARoZT1MgSSyQCkb7RzU59uWchbXs/edit?usp=sharingJoomlaChatGPTВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $1000
Есть готовый мультивендорный маркетплейс c автоустановщиком (поддержка последних версий php/sql), нужно в нем вырезать ненужный функционал и немного переделать загрузку цифрового товара. или возможно написать с нуля похожий. Создать разделы в админ-панели ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требования: Готовность работать с контентом 18+ Продвинутые навыки работы в Photoshop. Опыт создания GIF-анимации приветствуется. Креативный подход и умение адаптировать материалы под аудиторию. Текстовый английский язык на уровне, позволяющем комфортно работать. ...PhotoshopChatGPTВидеомонтаж6 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $100
По задачам: 1. Добавить ЛК 2. Прикрутить API ChatGpt 3. Добавить шлюз оплаты, чтобы пользователи могли легко и безопасно оплачивать услуги.Правки на сайтChatGPTВеб-программирование20 заявокЗакрыт4 месяца назад