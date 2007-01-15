Обучить внедренный ChatGPT маркетингу

Добрый день, попытаюсь объяснить подробно задачу. Для продажи наших продуктов мы внедрили ChatGPT в инсту, настроили его, чтобы он мог вести переписку с потенциальными клиентами, консультировать, итого: он работает как отдел продаж.



Но теперь мы хотим, чтобы наш ИИ "обучился" маркетингу (т.е. техники, механики, скрипты у нас есть), нужен именно специалист или программист, который сможет настроить и обучить этому наш ChatGPT. Чтобы в итоге он смог в процессе переписки более подробно отвечать информацию по продукту, закрывать сделки.



ВАЖНО! Нам НЕ нужно просто подключить ChatGPT в соц.сети, нам нужно именно ОБУЧИТЬ его, чтобы он работал и отвечал по определенным принципам и скриптам как менеджер по продажам.



При отклике, укажите, пожалуйста, стоимость работы и расскажите, делали ли вы уже нечто подобное? Внедряли ли ИИ в качестве продавца?