Обучить внедренный ChatGPT маркетингу

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Добрый день, попытаюсь объяснить подробно задачу. Для продажи наших продуктов мы внедрили ChatGPT в инсту, настроили его, чтобы он мог вести переписку с потенциальными клиентами, консультировать, итого: он работает как отдел продаж.

Но теперь мы хотим, чтобы наш ИИ "обучился" маркетингу (т.е. техники, механики, скрипты у нас есть), нужен именно специалист или программист, который сможет настроить и обучить этому наш ChatGPT. Чтобы в итоге он смог в процессе переписки более подробно отвечать информацию по продукту, закрывать сделки.

ВАЖНО! Нам НЕ нужно просто подключить ChatGPT в соц.сети, нам нужно именно ОБУЧИТЬ его, чтобы он работал и отвечал по определенным принципам и скриптам как менеджер по продажам.

При отклике, укажите, пожалуйста, стоимость работы и расскажите, делали ли вы уже нечто подобное? Внедряли ли ИИ в качестве продавца?

11 дней назад
Кузьмина
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
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Дмитрий
21 год
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