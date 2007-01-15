Необходима команда для проведения аудита, выявления недостатков и последующей доработки мобильного приложения на Android. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reactive.begunok Технические детали приложения: Backend – C# .net core Frontend – Kotlin Все необходимые доступы по ...
Срочно нужен человек который поможет выложить игру в плеймаркет
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Срочно нужен человек который поможет выложить игру в плеймаркет
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