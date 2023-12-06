БОТ для агенства недвижимости

Сначала опишу работу брокера недвижимости для понимания какой процесс хочу оптимизировать с помощью бота.

После созвона с клиентом и понимание его запроса об объектах недвижимости, брокер начинает подбирать объекты по определенным критериям клиента. Как подбор закончен, нужно списаться с каждым застройщиком подобранных объектов и узнать остатки по наличию. Потом все варианты с пониманием остатка, что такой объект есть в наличии (например дом клиенту подходит, и нужна квартира 2-х комнатная, но есть в наличии только 3-х, следовательно она клиенту не предлагается и т.д.) предлагаются клиенту. Касаемо запроса остатков, с каждым застройщиком имеется группа в what’s app, в котором брокер пишет свой запрос (например нужен рекламный материал, остатки квартир или любой вопрос коммуникации с застройщиком) кол-во групп равно количеству застройщиков. И оно постоянно.

Цель бота в телеграмм, брокер пишет запрос клиента в боте и бот сам подбирает все подходящие варианты по критериям клиента, потом брокер получает в боте список подходящих объектов и может нажатием кнопки на каждом варианте запросить остатки у застройщика в конкретной группе. Бот знает какой объект имеет отношения к какому застройщику и в группу what’s app пишет сообщение о запросе остатков. В идеали после получения остатков в том или ином виде ( имеется ввиду форма получения остатков) бот подтягивает данные в телеграмм к конкретному объекту. Потом в боте есть кнопка отправить клиенту вариант, при нажатии выбирается отправить в what’s app или telegram и отправляет. Касаемо того что отправляет если раскрыть ту ссылку или файл не знаю как будет реализовано в нем есть исчерпывающая информация об объекте и ссылка на рекламный материал по которой можно перейти и посмотреть.