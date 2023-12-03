Мобильно приложение для доставки еды (ПП)

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Мы ищем опытного фрилансера для создания мобильного приложения, предназначенного для упрощения процесса заказа и доставки сбалансированного питания. Наше приложение будет предоставлять клиентам возможность выбора из пяти базовых рационов и пяти-шесть блюд на каждый день, а также обновлять информацию по меню раз в неделю или месяц.

Функциональные требования:

1. Возможность принимать заявки от клиентов на выбор сбалансированного рациона (5 вариантов)

2. Возможность добавлять и обновлять информацию по меню (5-6 блюд на каждый день, обновление раз в неделю или месяц)

3. Личный кабинет клиента, где он сможет отслеживать историю своих заказов и период подписки (ввод информации осуществляется администратором вручную)

Требования к кандидату:

- Опыт разработки мобильных приложений для iOS и Android

- Знание современных методологий разработки и лучших практик в области пользовательского опыта

- Готовность к обсуждению итераций и внесению корректив в процессе разработки

- Желание присоединиться к нашей команде в качестве фрилансера на постоянной основе

Если вы заинтересованы в этом проекте, пожалуйста, предоставьте портфолио, опыт работы и информацию о ваших тарифах. Готовы к сотрудничеству!

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