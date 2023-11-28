Автоматизация удаленного подключения к Anydesk (Андроид)

Нужна помощь в настройке бесконтрольного доступа к программе Энидеск

То есть:

- Телефон заблокирован - и нужно его удаленно разблокировать и управлять курсором



Вся загвоздка встала в том что Андроид выдает уведомление, которое нужно каким то образом сделать так чтоб оно либо не открывалось вообще, либо убиралось автоматически

СКРИН в прикрепленных



Пробовали программу Tasker для автоматизации по триггеру, но так как не хватает знаний не выходит нормально ее настроить(



Суть задачи: удаленное подключение к Андроиду любым софтом с возможностью его разблокировать.



Если вы знаете как это решить и у вас есть идеи на этот счет, то давайте запускать работу