Создание мобильного приложения

Мобильные приложенияОткрыт8 заявок42 просмотра
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Добрый день, уважаемые фрилансеры! Есть задача по созданию копии мобильного приложения на IOS и Android. Ссылка на приложение, с которого нужно скопировать функционал:
https://apps.apple.com/app/id1520599531

Функционал этого приложения нас полностью устраивает, нужна полная копия. Возможно нужны будут доработки в дальнейшем и у вас есть возможность взять проект на поддержку.

Нужна полная разработка с нуля (включая дизайн, верстку экранов и программирование).
Пишите пожалуйста полную стоимость разработки под ключ для двух операционных систем. Также указывайте сроки на выполнение проекта. Спасибо!

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