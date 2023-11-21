Создание мобильного приложения

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Есть задача по созданию копии мобильного приложения на IOS и Android. Ссылка на приложение, с которого нужно скопировать функционал:

https://apps.apple.com/app/id1520599531



Функционал этого приложения нас полностью устраивает, нужна полная копия. Возможно нужны будут доработки в дальнейшем и у вас есть возможность взять проект на поддержку.



Нужна полная разработка с нуля (включая дизайн, верстку экранов и программирование).

Пишите пожалуйста полную стоимость разработки под ключ для двух операционных систем. Также указывайте сроки на выполнение проекта. Спасибо!