Android jetpack compose kotlin вёрстка UI Kit, срочно Оплата по этапно, постоянные коммиты в GIT Оставляйте Ваш телеграмм для связи, фигму покажу исполнителю Бюджет 120$ Сроки 3-4 дня на всю работу, первый ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо завернуть сайт в мобильное приложение. https://fraht.kz
Просьба сразу указывать сумму и срок. Публикация не нужна.
Задача простая.
- Похожие заказы
- $120Мобильные приложения1 исполнительЗакрытмесяц назад
Доброго времени суток! Необходимо создать приложение мармкетплейса (на примере Oskelly.ru). Остальные детали можем обсудить при переписке.Мобильные приложения15 заявокЗакрыт2 дня назад
- $300
Как должно все это выглядеть? Есть главное меню в нем находятся карточки со звуками, которые хотим потренировать(см приложение 1), далее нажимаем на иконку звука и проваливаемся в меню выбора игры(см приложение 2), там уже ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт3 дня назад
- $25000
сделать приложения остальное обсудимМобильные приложения13 заявокЗакрыт4 дня назад
Приложение представляет собой мобильную версию дневника школьника. На главном экране приложения отображается расписание школьника на одну неделю. Приложение позволяет формировать расписание на текущую четверть, добавлять и удалять предметы (расписание занятий не изменяется в течение четверти). ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт7 дней назад
- $30
Нужно разработать простое приложение или игру под Android, используя Unity/Kotlin, с интегрированным веб-просмотром (WebVew). Приложение должно позволять загружать и отображать веб-страницы внутри приложения. Основные требования: a. (WebView): - ВебВью должен поддерживать базовые функции ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт7 дней назад
Нужна утилита для открытия .btx файлов и редактирование их содержимое. Этот файлы я нашел в андроид игре блек раша. В этих файлах лежат картинки с текстурами мне нужно туда залить свои картинки что бы заменить ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 дней назад
Добрый день, нам нужно создать бот в телеграм, который будет собирать вакансии для фрилансеров по разным чатам, и отправлять их пользователям по определенным категориям. Вот пример: @golubin_bot Механизм работы: 1. Бот состоит ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт11 дней назад
- $60
Обновление https://github.com/yamarkz/unofficial_conference_app_2020, (см. https://play.google.com/store/apps/details?id=io.github.droidkaigi.confsched2020). Данные находятся здесь https://drive. google.com/file/d/1c0QChxC0EMA6QXKJVFVoqTd_RjDP5-6j/view?usp=sharing АА. обновите все до текущего Flutter. Убедитесь, что фильтр работает как в оригинале. ББ. создайте таблицу данных сеансов внутри приложения в режиме реального времени, чтобы изменения в серверной ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 дней назад