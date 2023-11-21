Завернуть сайт в мобильное приложение

Мобильные приложенияЗакрыт12 заявок49 просмотров
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Добрый день! Необходимо завернуть сайт в мобильное приложение. https://fraht.kz

Просьба сразу указывать сумму и срок. Публикация не нужна.

Задача простая.

месяц назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
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