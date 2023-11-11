Создать бот с вакансиями

Добрый день, нам нужно создать бот в телеграм, который будет собирать вакансии для фрилансеров по разным чатам, и отправлять их пользователям по определенным категориям.



Вот пример: @golubin_bot



Механизм работы:



1. Бот состоит в ТГ каналах (или у него есть список ТГ каналов, по которому ему надо пройтись). Этот список у нас есть.

2. Бот вычленяет из этого канала определенную фразу в вакансии, например "рилс" и добавляет эту вакансию, например, в категорию "СММ"

Другой пример: бот находит фразу в вакансии "таргет" и добавляет эту вакансию в категорию "таргетолог"

3. Следовательно, когда пользователь выбирает из меню определенную категорию, условно "смм" - ему отправляют все вакансии, которые бот нашел по этой теме

4. Итого будет много категорий вакансий, которые будут отправлять пользователям. Посмотрите пример, станет все понятно.

5. Бот в примере платный, там несколько пробных вакансий бесплатно. Мы хотим сделать наш бот целиком бесплатный



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