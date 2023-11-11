Создать бот с вакансиями

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, нам нужно создать бот в телеграм, который будет собирать вакансии для фрилансеров по разным чатам, и отправлять их пользователям по определенным категориям.

Вот пример: @golubin_bot

Механизм работы:

1. Бот состоит в ТГ каналах (или у него есть список ТГ каналов, по которому ему надо пройтись). Этот список у нас есть.
2. Бот вычленяет из этого канала определенную фразу в вакансии, например "рилс" и добавляет эту вакансию, например, в категорию "СММ"
Другой пример: бот находит фразу в вакансии "таргет" и добавляет эту вакансию в категорию "таргетолог"
3. Следовательно, когда пользователь выбирает из меню определенную категорию, условно "смм" - ему отправляют все вакансии, которые бот нашел по этой теме
4. Итого будет много категорий вакансий, которые будут отправлять пользователям. Посмотрите пример, станет все понятно.
5. Бот в примере платный, там несколько пробных вакансий бесплатно. Мы хотим сделать наш бот целиком бесплатный

Пожалуйста, при отклике укажите стоимость работы. Спасибо

месяц назад
Anna227
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
  • Похожие заказы

  • Создание простого приложения на Android для учебного проекта

    Название приложения "Дневник влюбленных" Приложение позволяет пользователю отслеживать важные моменты в отношениях со второй половинкой. Приложение должно позволять пользователю указать свое имя и имя второй половинки, дату начала совместных отношений, загрузить фотографии. Приложение должно ...

    Android
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Flutter

    $60

    Обновление https://github.com/yamarkz/unofficial_conference_app_2020, (см. https://play.google.com/store/apps/details?id=io.github.droidkaigi.confsched2020). Данные находятся здесь https://drive. google.com/file/d/1c0QChxC0EMA6QXKJVFVoqTd_RjDP5-6j/view?usp=sharing АА. обновите все до текущего Flutter. Убедитесь, что фильтр работает как в оригинале. ББ. создайте таблицу данных сеансов внутри приложения в режиме реального времени, чтобы изменения в серверной ...

    Flutter
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    9 дней назад

  • Нужно разработать приложение

    Необходимо разработать кросплатформенное мобильное приложение для кафе. Необходим сам дизайн приложений и их реализация. ОС приложений — Android и iOS Админ-панель — веб приложение Три роли: Администратор (веб-приложение) Менеджер ...

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    9 дней назад

  • Интерактивное кино

    $130

    я 2д художник и имею в планах создать придложения , но я могу только отрисовать його озвучить и тд , нужно что бы вы создали ролик как можно собрать это в кучу , и чтобы ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    10 дней назад

  • Разработка мобильного приложения

    Разработать мобильное приложение "Личный дневник" под Android для курсовой работы. Архитектура для реализации может быть любой. Приложение должно позволять вести личный дневник с заметками. На главном окне приложения должна показываться лента всех записей, созданными человеком. ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    12 дней назад

  • Разработка Мобильного приложения

    Добрый день! Интересует разработка мобильного приложения. 2 основных метода - логин/пароль (авторизация) без регистрации. Пользователи создаются из админ панели. И отправка одной формы с приложенным фото. Дизайн готов в ...

    Мобильные приложения15 заявок
    Закрыт
    15 дней назад

  • Разработка мобильного приложения "Дневник влюбленных"

    Приложение позволяет пользователю отслеживать важные моменты в отношениях со второй половинкой. Приложение должно позволять пользователю указать свое имя и имя второй половинки, дату начала совместных отношений, загрузить фотографии. Приложение должно отображать количество проведенных вместе дней, ...

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    15 дней назад

  • Доработать плагин для Cordova (Java под Android)

    Плагин на Java для сканирования штрих-кодов. Есть приложение на Cordova (HTML+JS). Оно используется в складских сканнерах товаров (ТСД). И у каждого такого сканнера уникальное АПИ. Нужно написать плагин, который будет подключаться в приложении. ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    16 дней назад

  • Разработка мобильного приложения

    Разработать мобильное приложение "Личный дневник" под Android. Архитектура для реализации может быть любой. Приложение должно позволять вести личный дневник с заметками. На главном окне приложения должна показываться лента всех записей, созданными человеком. Записи должны быть ...

    Мобильные приложения11 заявок
    Закрыт
    месяц назад