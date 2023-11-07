Создание простого приложения на Android для учебного проекта

Название приложения "Дневник влюбленных"

Приложение позволяет пользователю отслеживать важные моменты в отношениях со второй половинкой. Приложение должно позволять пользователю указать свое имя и имя второй половинки, дату начала совместных отношений, загрузить фотографии.

Приложение должно отображать количество проведенных вместе дней, недель, месяцев, лет; количество дней до ближайшей годовщины. Приложение должно позволять пользователю создавать, редактировать и удалять "моменты". Каждый "момент" — это запись в списке "моментов". Каждая запись "момента" должна содержать следующие данные: дату и время, местоположение, текстовую заметку, а также один из заранее подготовленных типов событий (например, свидание, кино, театр, путешествия, сюрприз, цветы и т.д.). Приложение должно отображать статистику событий пользователя по моментам за неделю, месяц, квартал, год (например, количество походов в кино за год, или количество путешествий за квартал и т.д.).



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