Требуется сделать приложение для Гемблинга. На входе осуществляется проверка пользователя. На адрес клоак-системы отправляется набор параметров, в зависимости от ответа пользователь видит или заглушку html5 игра (исходники предоставим) или webview В приложение ...
Приложение анализа коэффициентов LIVE событий в букмекерских конторах
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Необходимо создать приложение на андроид, которое отслеживает движение коэффициентов лайф-игр в букмекерских конторах фонбет (www.fon.bet) и бетсити (betcity.ru). Отслеживаться должны только онлайн игры на футбол. Приложение должно оповещать пользователя путем всплывающих уведомлений в фоновом режиме, в соответствии с заданными уставками и алгоритмами.
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