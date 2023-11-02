Приложение для android терминала на Java Script и React Native

$200
Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок16 просмотров
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Нужно написать приложение для андройд терминала или взять готовые варианты и подделать под требования.

перед программированием приложения, надо нарисовать его схематично, что бы можно было какие либо пункты переделать, пока вы еще не начали тратить время на программирование.

AndroidПриложение для AndroidReact
2 месяца назад
guest_1698915103177
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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