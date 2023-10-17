Разработка и размещение приложения в webview с уведомлениями

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок23 просмотра
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Необходимо разработать мобильное приложение в WebView для Android и Apple и разместить его в AppStore и GooglePlay. В приложении есть чат, следовательно есть уведомления.

Сайт, для которого необходимо мобильное приложение: forarmenians.com

Работаем только по безопасной сделке.

Оплата будет происходить при условии выполнения всех перечисленных выше требований.

2 месяца назад
lilit-garibyan
Лилит 
31 годСША
год в сервисе
Была
17 дней назад