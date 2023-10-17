Разработка и размещение приложения в webview с уведомлениями

Необходимо разработать мобильное приложение в WebView для Android и Apple и разместить его в AppStore и GooglePlay. В приложении есть чат, следовательно есть уведомления.

Сайт, для которого необходимо мобильное приложение: forarmenians.com

Работаем только по безопасной сделке.

Оплата будет происходить при условии выполнения всех перечисленных выше требований.