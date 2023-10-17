Скрипт для автоматических кликов в Standoff 2

Требуется скрипт который сможет автоматически быстро закупать предметы в приложении Standoff 2 если он соответствует условиям.

Например:

Если на скине количество стикеров 3.

Если скин ниже определённой цены.

Эти условия должны быть настраиваемые в скрипте, что бы можно было поменять количество наклеек или минимальную цену покупаемого скина.

Так же срипт должен уметь обновлять список в случае если предмет был укуплен или отменён, это делается двойным кликом на галочку "с наклейками".