Скрипт для автоматических кликов в Standoff 2

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Требуется скрипт который сможет автоматически быстро закупать предметы в приложении Standoff 2 если он соответствует условиям.

Например:

Если на скине количество стикеров 3.

Если скин ниже определённой цены.

Эти условия должны быть настраиваемые в скрипте, что бы можно было поменять количество наклеек или минимальную цену покупаемого скина.

Так же срипт должен уметь обновлять список в случае если предмет был укуплен или отменён, это делается двойным кликом на галочку "с наклейками".

2 месяца назад
Vbat1n
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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