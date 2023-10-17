Скрипт для автоматических кликов в Standoff 2

Создание простого мобильного приложения с нуля- аудиогида для IOS и Android (кроссплатформа) Пример: wegotrip, travelry Без дизайна –если есть подрядчик с кем сотрудничали по дизайну можете отдельной строчкой в смете скинуть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется скрипт который сможет автоматически быстро закупать предметы в приложении Standoff 2 если он соответствует условиям.
Например:
Если на скине количество стикеров 3.
Если скин ниже определённой цены.
Эти условия должны быть настраиваемые в скрипте, что бы можно было поменять количество наклеек или минимальную цену покупаемого скина.
Так же срипт должен уметь обновлять список в случае если предмет был укуплен или отменён, это делается двойным кликом на галочку "с наклейками".
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