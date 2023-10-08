Создать мобильное приложение для telegram для интернет магазина

Есть примеры уже разработки приложений для интернет-магазинов на базе телеграм

Хотим сделать себе такое для продажи косметики

https://black-orchid.info

Пишите, если вы такой app уже делали или точно знаете, как его сделать.

У нас постоянная база клиентов и мы хотим им дать возможность заказывать через этот app товары. Может быть им будет удобнее это делать в app, чем заходить на сайт

В обновлении Bot API 6.0 телеграм-боты получили много новых функций. Из них для разработчиков самая примечательная - Telegram Web Apps (Веб-приложения внутри телеграм). С этим нововведением разработчики могут подключать к своим ботам web-приложения, которые открываются в дополнительном окне, что сильно расширяет инструментарий, а, следовательно и функционал ботов в телеграм