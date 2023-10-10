Нужна консультация по стартап проекту

$50
Мобильные приложенияЗавершен3 заявки19 просмотров
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Мы ищем опытного специалиста, ориентирующегося в сфере стартапов, способного предоставить нам ценные рекомендации. Нам нужно определить наилучший способ начать в нашей нише, разработать эффективную стратегию для привлечения инвестиций и убедительно представить наш проект потенциальным инвесторам.

2 месяца назад
guest_1696566812118
Болгария
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
schwarzman
35 летСербия
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$75
1 день
RUB
Отличная работа, Владимир! Благодаря детальной консультации и практическим рекомендациям, мы получили ясное представление о том, как подходить к старту нашего проекта. У него в компании даже есть услуга "стартап-пакет" - это четко показывает его глубокое понимание сферы стартапов. Мы теперь знаем как представить наш будущий проект потенциальным инвесторам. Работать с профессионалом такого уровня - это удовольствие. Ждём продолжения сотрудничества!
Я очень ценю то, что вы ясно понимаете задачу. Я убежден, что совместными усилиями мы достигнем успешного результата в вашем проекте. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться, если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная информация. Спасибо за ваше доверие, и я ожидаю продолжения нашего сотрудничества.