Создать приложение Smart TV Remote Control для iOS

$600
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки80 просмотров
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Основное:
- Создание онбординга (3-4 страницы)
- Создание пейвола
- Интеграция пейвола с AppHud
- Добавление запроса на отзыв везде где можно (в том числе и на на онбординге)
- Интеграция подписочной модели и триала.

- Ниже есть пункты где расписано довольно много премиум функций, на первоначальной версии можно обойтись 2-3 фичами и не добавлять целиком всё что описано.

- После публикации в сторе и ревью будем сразу дорабатывать приложение и лепить вторую версию

Техническое задание (ТЗ) для iOS-приложения: Smart TV Remote Control

1. Введение

1.1. Цель проекта:

Разработать приложение для iOS, позволяющее пользователям управлять телевизорами различных марок с использованием своего мобильного устройства в качестве пульта дистанционного управления.

1.2. Контекст проекта:

Приложение должно обеспечивать базовые функции дистанционного управления для телевизоров и предлагать дополнительные возможности в рамках PREMIUM подписки.

2. Основные функции приложения

2.1. Управление основными функциями телевизора:

  • Включение/выключение

  • Изменение громкости

  • Переключение каналов

  • Управление источниками входа (HDMI, AV, компьютер и др.)

  • Управление меню и настройками

  • Вибро-отдача при нажатии на кнопки на экране

2.2. Дополнительные функции:

  • Поиск каналов и программ

3. Дополнительный функционал PREMIUM подписки

3.1. Тачпад:

  • Возможность использовать сенсорный экран мобильного устройства в качестве тачпада для управления указателем на экране телевизора.

  • Расширенное голосовое управление: Предоставьте более продвинутые функции голосового управления, такие как поиск контента по голосу, управление приложениями на Smart TV и др.

  • Эксклюзивные темы и скины: Предоставьте уникальные темы и скины для Premium пользователей для более индивидуального стиля приложения.

  • Управление Smart TV-функциями (навигация по интернету, приложения и др.)

  • Поддержка нескольких телевизоров: Расширьте функциональность, чтобы пользователи могли управлять несколькими телевизорами и другими устройствами из одного приложения.

4. Требования к разработке

4.1. Поддерживаемые операционные системы:

  • iOS версии 12 и выше.

4.2. Поддерживаемые марки и модели телевизоров:

  • Обеспечить совместимость с наиболее распространенными марками и моделями телевизоров, такими как Samsung, LG, Sony, Panasonic и др., вся линейка android телеков.

4.3. Сетевое подключение:

  • Реализовать подключение к телевизору через Wi-Fi или Bluetooth.

4.4. Голосовое управление (по возможности):

  • В случае поддержки телевизором голосового управления, предусмотреть соответствующий функционал в приложении.

5. Дизайн и интерфейс

5.1. Дизайн приложения:

  • Создать удобный и интуитивно понятный интерфейс, максимально похожий на классический телевизионный пульт.

5.2. Привлекательный дизайн кнопок и элементов интерфейса для PREMIUM подписки.

6. Тестирование

6.1. Провести тестирование приложения на разных марках и моделях телевизоров для обеспечения надежной работы.

7. Монетизация

7.1. Разработать модель монетизации, включая бесплатную версию приложения с базовым функционалом и PREMIUM подписку с дополнительными функциями.

8. Сроки и бюджет

8.1. Определить сроки разработки и бюджет проекта.

9. Завершение проекта

9.1. Подготовить приложение к публикации в App Store.

iOS
3 месяца назад
bratoz
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
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