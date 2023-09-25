Создать приложение Smart TV Remote Control для iOS

Основное:

- Создание онбординга (3-4 страницы)

- Создание пейвола

- Интеграция пейвола с AppHud

- Добавление запроса на отзыв везде где можно (в том числе и на на онбординге)

- Интеграция подписочной модели и триала.

- Ниже есть пункты где расписано довольно много премиум функций, на первоначальной версии можно обойтись 2-3 фичами и не добавлять целиком всё что описано.

- После публикации в сторе и ревью будем сразу дорабатывать приложение и лепить вторую версию

Техническое задание (ТЗ) для iOS-приложения: Smart TV Remote Control

1. Введение

1.1. Цель проекта:

Разработать приложение для iOS, позволяющее пользователям управлять телевизорами различных марок с использованием своего мобильного устройства в качестве пульта дистанционного управления.

1.2. Контекст проекта:

Приложение должно обеспечивать базовые функции дистанционного управления для телевизоров и предлагать дополнительные возможности в рамках PREMIUM подписки.

2. Основные функции приложения

2.1. Управление основными функциями телевизора:

Включение/выключение

Изменение громкости

Переключение каналов

Управление источниками входа (HDMI, AV, компьютер и др.)

Управление меню и настройками

Вибро-отдача при нажатии на кнопки на экране

2.2. Дополнительные функции:

Поиск каналов и программ

3. Дополнительный функционал PREMIUM подписки

3.1. Тачпад:

Возможность использовать сенсорный экран мобильного устройства в качестве тачпада для управления указателем на экране телевизора.

Расширенное голосовое управление: Предоставьте более продвинутые функции голосового управления, такие как поиск контента по голосу, управление приложениями на Smart TV и др.

Эксклюзивные темы и скины: Предоставьте уникальные темы и скины для Premium пользователей для более индивидуального стиля приложения.

Управление Smart TV-функциями (навигация по интернету, приложения и др.)

Поддержка нескольких телевизоров: Расширьте функциональность, чтобы пользователи могли управлять несколькими телевизорами и другими устройствами из одного приложения.

4. Требования к разработке

4.1. Поддерживаемые операционные системы:

iOS версии 12 и выше.

4.2. Поддерживаемые марки и модели телевизоров:

Обеспечить совместимость с наиболее распространенными марками и моделями телевизоров, такими как Samsung, LG, Sony, Panasonic и др., вся линейка android телеков.

4.3. Сетевое подключение:

Реализовать подключение к телевизору через Wi-Fi или Bluetooth.

4.4. Голосовое управление (по возможности):

В случае поддержки телевизором голосового управления, предусмотреть соответствующий функционал в приложении.

5. Дизайн и интерфейс

5.1. Дизайн приложения:

Создать удобный и интуитивно понятный интерфейс, максимально похожий на классический телевизионный пульт.

5.2. Привлекательный дизайн кнопок и элементов интерфейса для PREMIUM подписки.

6. Тестирование

6.1. Провести тестирование приложения на разных марках и моделях телевизоров для обеспечения надежной работы.

7. Монетизация

7.1. Разработать модель монетизации, включая бесплатную версию приложения с базовым функционалом и PREMIUM подписку с дополнительными функциями.

8. Сроки и бюджет

8.1. Определить сроки разработки и бюджет проекта.

9. Завершение проекта

9.1. Подготовить приложение к публикации в App Store.