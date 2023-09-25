Нужно создать webview-приложение со следующим функционалом: • Интегрировать OneSignal SDK • Возможность отправки Push-уведомлений • Клоака по ГЕО, устройствам, юзерагентам, ботам, прокси (в трекере будут условия задаваться. Если условия выполняются, то открывается ...
Создать приложение Smart TV Remote Control для iOS
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Основное:
- Создание онбординга (3-4 страницы)
- Создание пейвола
- Интеграция пейвола с AppHud
- Добавление запроса на отзыв везде где можно (в том числе и на на онбординге)
- Интеграция подписочной модели и триала.
- Ниже есть пункты где расписано довольно много премиум функций, на первоначальной версии можно обойтись 2-3 фичами и не добавлять целиком всё что описано.
- После публикации в сторе и ревью будем сразу дорабатывать приложение и лепить вторую версию
Пример приложения: https://apps.apple.com/us/app/id6446824311
Техническое задание (ТЗ) для iOS-приложения: Smart TV Remote Control
1. Введение
1.1. Цель проекта:
Разработать приложение для iOS, позволяющее пользователям управлять телевизорами различных марок с использованием своего мобильного устройства в качестве пульта дистанционного управления.
1.2. Контекст проекта:
Приложение должно обеспечивать базовые функции дистанционного управления для телевизоров и предлагать дополнительные возможности в рамках PREMIUM подписки.
2. Основные функции приложения
2.1. Управление основными функциями телевизора:
Включение/выключение
Изменение громкости
Переключение каналов
Управление источниками входа (HDMI, AV, компьютер и др.)
Управление меню и настройками
Вибро-отдача при нажатии на кнопки на экране
2.2. Дополнительные функции:
Поиск каналов и программ
3. Дополнительный функционал PREMIUM подписки
3.1. Тачпад:
Возможность использовать сенсорный экран мобильного устройства в качестве тачпада для управления указателем на экране телевизора.
Расширенное голосовое управление: Предоставьте более продвинутые функции голосового управления, такие как поиск контента по голосу, управление приложениями на Smart TV и др.
Эксклюзивные темы и скины: Предоставьте уникальные темы и скины для Premium пользователей для более индивидуального стиля приложения.
Управление Smart TV-функциями (навигация по интернету, приложения и др.)
Поддержка нескольких телевизоров: Расширьте функциональность, чтобы пользователи могли управлять несколькими телевизорами и другими устройствами из одного приложения.
4. Требования к разработке
4.1. Поддерживаемые операционные системы:
iOS версии 12 и выше.
4.2. Поддерживаемые марки и модели телевизоров:
Обеспечить совместимость с наиболее распространенными марками и моделями телевизоров, такими как Samsung, LG, Sony, Panasonic и др., вся линейка android телеков.
4.3. Сетевое подключение:
Реализовать подключение к телевизору через Wi-Fi или Bluetooth.
4.4. Голосовое управление (по возможности):
В случае поддержки телевизором голосового управления, предусмотреть соответствующий функционал в приложении.
5. Дизайн и интерфейс
5.1. Дизайн приложения:
Создать удобный и интуитивно понятный интерфейс, максимально похожий на классический телевизионный пульт.
5.2. Привлекательный дизайн кнопок и элементов интерфейса для PREMIUM подписки.
6. Тестирование
6.1. Провести тестирование приложения на разных марках и моделях телевизоров для обеспечения надежной работы.
7. Монетизация
7.1. Разработать модель монетизации, включая бесплатную версию приложения с базовым функционалом и PREMIUM подписку с дополнительными функциями.
8. Сроки и бюджет
8.1. Определить сроки разработки и бюджет проекта.
9. Завершение проекта
9.1. Подготовить приложение к публикации в App Store.
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