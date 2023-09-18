Приложение на React Native

Разработка Android-приложения Техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1OKj06MOllHumtky1H8T55cICSoPgWmuIk7FmfBZlys8/edit?usp=sharing Выбираю исполнителя по отзывам Попрошу скинуть примеры прошлых работ Работаю по предоплате Просьба откликаться только тех ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен разработчик на React Native. Нужно сделать простое приложение, по готовому дизайну. Представляет из себя фейковое приложение спортивного бара с заказом еды и бронированием столиков. Фейковое потому что функционал реализововать не нужно, главное создать видимость рабочего приложения. То есть после резервации столиков или заказа еды ничего не происходит, просто появляется сообщение что заказ сделан успешно. От вас нужно будет сверстать 5-6 экранов и наполнить приложение товарами. Товарами наполняете сами. Достаточно будет 40-50 товаров в 5-6 категориях.
Обязательные условия:
Приложение на чистом React Native (EXPO не подходит),
Навигация при помощи React Navigation
Бюджет 100$
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