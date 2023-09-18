Приложение

$1000
Мобильные приложенияЗакрыт18 заявок53 просмотра
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Нужно сделать приложение с клиентской базой для внесения данных продавцов и товаров, сделать систему оплаты

3 месяца назад
guest_1695020249304
Казахстан
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад