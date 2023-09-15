Написать мобильную лёгкую игру

$15
Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок38 просмотров
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потребуется написать игру тз скину

3 месяца назад
SilneevDamir
Дамир 
23 годаКазахстан
2 года в сервисе
Был
7 дней назад
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