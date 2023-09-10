Требуется разработать андроид приложение с приятным интерфейсом, которое: 1. При первом запуске, генерирует и запоминает уникальный идентификатор из 8 цифр. Выводит этот уникальный идентификатор пользователю, предлагает привязать его на сайте и нажать кнопку "Готово". ...
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Нужно настроить ВебВью уже в готовом приложении
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