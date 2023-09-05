Брэндирование мобильного android-клиента для Nextcloud

В поисках кудесника для разработки одностраничного приложения которое позволит пользователям получать доступ к безграничному серфингу по нажатию одной кнопки. Подключение протокола, не заблокированного РКН (Wireguared, Openvpn не подходят).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поменять название приложения Nextcloud на мое, все ссылки внутри приложения ведущие на nextcloud, иконку Nextcloud на мою. Убрать возможность выбора сервера для подключения, захардкодить адрес сервера. Проверить работу push notification.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Нужно добавить к Lineage прошивке устройства (Samsung Galaxy Note 3) OMS, с помощью OMS Reloaded И собрать Lineage 14.1 с ним Исходники прошивки, и сам OMS Reloaded уже имеются, их делать не нужно. ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Ищем опытного iOS разработчика для участия в проекте, который рассчитан на несколько месяцев. В рамках этой сотрудничества предполагается строгое следование предварительно согласованному плану работ. Наша команда ценит пунктуальность и ответственность, поэтому мы ожидаем, что ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $2500
приветствую. Мы в поиске организации/фрилансера который создаст для нас саначала техническое задание, потом и сам продукт () - приложение для айфона и андроида, где в несколько этапов реализуется полная замена психолога на робота, использующего ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработка iOS приложения на SWIFT для бонусной программы магазина. Приложение представляет из себя сканер чеков(QR кодов). В качестве ТЗ описание логики работы приложения и 15 экранов в figma. Для разработки желательно иметь опыт работы ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Мирного дня, шановне панство! Маю недороблений й додаток на iOS (Swift) і недостатньо знань, для його завершення. Потребую допомоги у вигляді погодинних консультацій або готового файлу з кодом (один екран та його модель) ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $80
Есть приложение написанное на Xamarin, с публикацией в AppStore проблема - нужен Макбук и iPhone. Нужно опубликовать его под вашим Apple IDМобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Ищем iOS разработчика для проектной работы, что рассчитана на несколько месяцев.В рамках данного сотрудничества ожидается следование заранее согласованному плану работ.Мы ценим пунктуальность и ответственность, поэтому ожидаем, что кандидат будет доступен в утвержденное время для совместных ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Разработать приложение которая показывает пинг и скорость интернета на карте. Приложение должно устанавливаться на телефон и отслеживать скорость интернета и пинга на карте. Нужен веб интерфейс для мониторинга. То есть пользователь катается ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $400
Есть apk мобильного приложения. В нем несколько тысяч простых схематических рисунков, которые представлены в виде кода и рисуются в момент выполнения приложения по собственному алгоритму разработчиков. Необходимо перевести эти рисунки из существующего формата в Svg ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 месяца назад