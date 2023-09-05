Брэндирование мобильного android-клиента для Nextcloud

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки61 просмотр
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Необходимо поменять название приложения Nextcloud на мое, все ссылки внутри приложения ведущие на nextcloud, иконку Nextcloud на мою. Убрать возможность выбора сервера для подключения, захардкодить адрес сервера. Проверить работу push notification.

Android
4 месяца назад
ershovdz
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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