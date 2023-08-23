Опубликовать приложение в AppStore

$80
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки23 просмотра
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Есть приложение написанное на Xamarin, с публикацией в AppStore проблема - нужен Макбук и iPhone. Нужно опубликовать его под вашим Apple ID

4 месяца назад
nikolayn75
48 летСловения
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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