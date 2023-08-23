Опубликовать приложение в AppStore

Ищем iOS разработчика для проектной работы, что рассчитана на несколько месяцев.В рамках данного сотрудничества ожидается следование заранее согласованному плану работ.Мы ценим пунктуальность и ответственность, поэтому ожидаем, что кандидат будет доступен в утвержденное время для совместных ...
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Есть приложение написанное на Xamarin, с публикацией в AppStore проблема - нужен Макбук и iPhone. Нужно опубликовать его под вашим Apple ID
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