Мобильное приложение

Необходимо написать приложение на Java для работы с Тинькофф Инвестиции Апи.
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создание для фильма приложение
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